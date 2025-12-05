बिग बॉस में अपनी जर्नी देख निकले फरहाना के आंसू, लोग बोले- विनर तो यही है

संक्षेप: Bigg Boss 19 Farhana Bhatt Emotional: बिग बॉस 19 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव में है। अब घर में बचे टॉप 5 कंटेस्टेंट अपनी जर्नी देखेंगे। फरहाना की जर्नी का एक प्रोमो रिलीज कर दिया गया है।

बिग बॉस 19 का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव में है। गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अमाल मलिक घर में आए सभी सदस्यों को हराकर बिग बॉस के टॉप 5 बन चुके हैं। अब एक- एक करके बिग बॉस टॉप 5 सदस्यों को उनकी जर्नी वीडियो दिखाएंगे। हर साल जर्नी वीडियो वाले एपिसोड्स फैंस और कंटेस्टेंट्स दोनों को ही इमोशनल कर देते हैं। फरहाना भट्ट के जर्नी वीडियो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट काफी इमोशनल नजर आ रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना भट्ट की जर्नी फरहाना भट्ट इस साल की वो कंटेस्टेंट थीं जिन्होंने हर मुद्दे में अपनी राय बेबाकी से सामने रखी। अपनी भाषा की वजह से कई बार फरहाना भट्ट को सलमान खान से डांट भी पड़ी, लेकिन फरहाना ने कभी भी हार नहीं मानी।

इमोशनल हो गईं फरहाना भट्ट फरहाना भट्ट के जर्नी वीडियो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में फरहाना भट्ट काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। फरहाना को बिग बॉस जर्नी वीडियो के लिए बुलाते हैं तो शुरुआत एक शेर से करते हैं-कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा। इसके बाद फरहाना की क्लिप आती है जिसमें वो कहती हैं वेलकम टु बिग बॉस। जर्नी वीडियो में बिग बॉस कहते हैं कि फरहाना का नाम बिग बॉस 19 की बुलंद आवाजों में हमेशा लिया जाएगा। इसके बाद वो क्लिप दिखाई जाती है जहां सलमान खान उन्हें सीजन की विलेन बुलाते हैं। फरहाना वो क्लिप देख खुश नजर आती हैं।