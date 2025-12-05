बिग बॉस में अपनी जर्नी देख निकले फरहाना के आंसू, लोग बोले- विनर तो यही है

Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Farhana Bhatt Emotional: बिग बॉस 19 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव में है। अब घर में बचे टॉप 5 कंटेस्टेंट अपनी जर्नी देखेंगे। फरहाना की जर्नी का एक प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। 

Dec 05, 2025 06:02 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव में है। गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अमाल मलिक घर में आए सभी सदस्यों को हराकर बिग बॉस के टॉप 5 बन चुके हैं। अब एक- एक करके बिग बॉस टॉप 5 सदस्यों को उनकी जर्नी वीडियो दिखाएंगे। हर साल जर्नी वीडियो वाले एपिसोड्स फैंस और कंटेस्टेंट्स दोनों को ही इमोशनल कर देते हैं। फरहाना भट्ट के जर्नी वीडियो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट काफी इमोशनल नजर आ रही हैं।

फरहाना भट्ट की जर्नी

फरहाना भट्ट इस साल की वो कंटेस्टेंट थीं जिन्होंने हर मुद्दे में अपनी राय बेबाकी से सामने रखी। अपनी भाषा की वजह से कई बार फरहाना भट्ट को सलमान खान से डांट भी पड़ी, लेकिन फरहाना ने कभी भी हार नहीं मानी।

इमोशनल हो गईं फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट के जर्नी वीडियो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में फरहाना भट्ट काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। फरहाना को बिग बॉस जर्नी वीडियो के लिए बुलाते हैं तो शुरुआत एक शेर से करते हैं-कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा। इसके बाद फरहाना की क्लिप आती है जिसमें वो कहती हैं वेलकम टु बिग बॉस। जर्नी वीडियो में बिग बॉस कहते हैं कि फरहाना का नाम बिग बॉस 19 की बुलंद आवाजों में हमेशा लिया जाएगा। इसके बाद वो क्लिप दिखाई जाती है जहां सलमान खान उन्हें सीजन की विलेन बुलाते हैं। फरहाना वो क्लिप देख खुश नजर आती हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

फरहाना अपनी जर्नी वीडियो देखकर काफी इमोशनल नजर आईं। इस जर्नी वीडियो की झलक पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। एक ने लिखा- विनर तो यही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- फरहाना की जर्नी बेस्ट है। एक यूजर ने कहा फरहाना इस सजीन को जीतना डिजर्व करती हैं। कमेंट सेक्शन में फरहाना के फैंस उनके लिए वोट अपील भी करते नजर आए।

