BB 19: फरहाना ने फिर रखा नीलम की दुखती रग पर हाथ, इस बार कमेंट्स में पब्लिक ने पकड़ ली चालाकी
संक्षेप: bigg boss 19 farhana bhatt: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में फरहाना भट फिर एक बार कुनिका सदानंद और नीलम गिरि को भड़काती नजर आएंगी।
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जियो हॉटस्टार ने जारी कर दिया है। फरहाना भट बीते दो हफ्ते से लगातार शो की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बनी हुई हैं। कभी नीलम का लेटर फाड़कर तो कभी अमाल मलिक से पंगा लेकर, कभी अपनी ही दोस्त नेहल की चुगली करके तो कभी अभिषेक बजाज से रोमांस का दिखावा करके फरहाना ने खूब फुटेज पाई है। लेकिन अब बुधवार को वह फिर एक बार नीलम गिरि को निशाने पर लेती नजर आएंगी। इस वीडियो पर लोगों का रिएक्शन काफी एग्रेसिव रहा है।
इस बात पर भड़कीं नीलम
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जिस वक्त किचन में नीलम खाना बना रही थीं, तब फरहाना भट ने कुनिका सदानंद से झगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस झगड़े की आग कुछ ही मिनटों में नीलम तक पहुंच गई और उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नीलम भड़क गईं और कहा, "खाना बना रही हूं या नाच रही हूं, तुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है?" नीलम ने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा जोर से पटक दिया। उनके पास ही खड़ीं तान्या डर के मारे कांप उठीं। लेकिन नीलम यहां पर ही नहीं रुकीं।
पब्लिक को क्यों आया गुस्सा
नीलम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ीं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो खाना नहीं बनाएंगी। नीलम ने अपना एप्रेन उतार फेंका और फिर एक बार खुद पर चमचागिरी का आरोप लगता देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया- फरहाना किसी को हद पार करने तक उकसाती है। सामने वाला भी इंसान है। मुझे रोना आता है यह देखकर। दूसने ने लिखा- मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि नीलम इसमें पड़ी क्यों, वो (फरहाना भट) कुनिका सदानंद से बात कर रही थी।
लोगों ने जमकर क्रिया ट्रोल
एक शख्स ने लिखा, "अभी फेकहाना कोई भी मुद्दा पाने के लिए बेताब हैं। वो मालती और नीलम को बेवजह छेड़ रही हैं। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। पता नहीं हम उसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं।" एक शख्स ने लिखा, "फरहाना की एक ही रणनीति है, सबको भड़काओ-उकसाओ और फिर बाद में खुद ही पीड़ित बन जाओ।" एक फॉलोअर ने लिखा- एक ही गेम है उसका पहले पोक करो और फिर सिम्पैथी लो। एक यूजर ने लिखा- इसकी वजह से ही लाइव देखना बंद कर दिया है मैंने।
फरहाना और नीलम के बीच यह झगड़ा काफी बढ़ता नजर आ सकता है। बता दें कि पिछली बार जब नीलम पर कुनिका और तान्या की चमचागिरी करने का आरोप लगा था तो वह काफी इमोशनल और एग्रेसिव हो गई थीं। उन्होंने किचन की ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया था।
