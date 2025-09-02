BB19: फरहाना की KRK और प्रियंका जग्गा से हो रही तुलना, 'पीस एक्टिविस्ट' को लोगों ने दिया नया नाम

Bigg Boss 19 Farhana Bhatt: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट शुरू से ही विवादों में रही हैं। एविक्शन के बाद जब वो घर में वापस लौटीं तो घरवालों ने उन्हें एक अलग ही अवतार में देखा।

कश्मीरी एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट जो घर के अंदर शांति कायम करने की बात कहकर दाखिल हुई थीं, वो पूरा एक हफ्ता भी नहीं टिक पाईं और एविक्ट हो गईं। हालांकि बिग बॉस ने उन्हें एक सीक्रेट रूम में रखा और फिर वापस अंदर भेज दिया। ज्यादातर कंटेस्टेंट उनके बर्ताव और अकड़ में रहने की वजह से परेशान थे, लेकिन जब सीक्रेट रूम में बैठकर उन्होंने यह जाना कि कौन उनके बारे में क्या सोचता और बोलता है, तो पहले से कहीं ज्यादा क्लीयर विजन के साथ वो घर में लौटीं और इस बार पीस एक्टिविस्ट फरहाना बहुत बेबाक और गुस्सैल भी थीं।

घटियापन की हदें पार कर रहीं फरहाना फरहाना 'बिग बॉस' हाउस में वापसी के बाद बदतमीजी की हदें पार करती नजर आ रही हैं। किसी को '2 कौड़ी का इंसान' कहा तो किसी को 'गंदी नाली का कीड़ा', किसी को 'बी ग्रेड आदमी' बताया तो किसी को '2 पैसों की हैसियत' वाला। बिग बॉस हाउस में घटिया शब्दों के नए कीर्तिमान रचती दिख रहीं फरहाना की सोशल मीडिया पर लोग कमाल राशिद खान (KRK) और प्रियंका जग्गा के साथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें प्रियंका जग्गा 2.0 टाइटल दे दिया है। लेकिन क्या उनका बर्ताव बदलेगा?