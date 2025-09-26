Bigg Boss 19: शो से बाहर हुआ ये बवाली कंटेस्टेंट, किसी को नहीं थी इसके आउट होने की उम्मीद

'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब शो को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सलमान खान के शो से एक बवाली कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। इस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आपको भी झटका लगेगा।

Bigg Boss 19 Eviction: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस शो को लेकर हर दिन नई अपडेट सामने आ रही है। शो के आगे बढ़ने के साथ ही इसके टास्क और भी टफ होते जा रहे हैं। वहीं, कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब शो को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सलमान खान के शो से एक बवाली कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। इस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आपको भी झटका लगेगा।

'बिग बॉस 19' से बाहर हुआ ये बवाली कंटेस्टेंट 'बिग बॉस 19' को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। शो से एक मजबूत और बवाली कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। बिग बॉस की पल-पल की खबर देने वाले bigboss__khabriii की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के घर से फरहाना भट्ट को बाहर कर दिया गया है। 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान, फरहान पर बुरी तरह भड़कते हैं। वो फरहाना से कहते हैं, 'तुम्हें मैंने इतना समझाया लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम इस शो से एविक्ट होकर ही मानोंगी।' इस रिपोर्ट के साफ है कि इस बार फरहाना, सलमान के निशाने पर आएंगे। फिलहाल वो शो से बाहर हुई हैं या नहीं इसकी आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है ये तो उनके फैंस के लिए बड़ा झटका होगा।