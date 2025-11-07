Bigg Boss 19: फरहाना को सलमान लगाएंगे लताड़? गौरव को ‘औरत’ बोला तो भड़के लोग बोले- बाहर करो

संक्षेप: Bigg Boss 19 Reaction: कैप्टेंसी टास्क में गौरव खन्ना से झगड़े के बाद फरहाना भट्ट दर्शकों की नजर में चढ़ गई हैं। उन्होंने गौरव को जिस तरीके से औरत कहकर शर्मिंदा करना चाहा, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच हुआ झगड़ा चर्चा में है। फरहाना ने गौरव को काफी कुछ कहा जिस पर वह भी बुरी तरह भड़क गए। फरहाना ने गौरव को अपमानजनक तरीके से औरत कहा जिस पर इंटरनेट बुरी तरह गुस्से में है। लोग लिख रहे हैं कि फरहाना औरत शब्द का इस्तेमाल ऐसे कर रही हैं जैसे कोई गाली हो। सलमान खान को उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए।

कैसे शुरू हुआ झगड़ा कैप्टेंसी के लिए गिटार वाले टास्क बिग बॉस कंटेस्टेंट के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल लोगों को एक गिटार के ऊपर चलना था। म्यूजिक बंद होने पर एक बॉक्स पर खड़े दो लोग रेस से बाहर किए जा रहे थे। पहले राउंड में शहबाज और तान्या हटे। इसके बाद शहबाज संचालक बन गए। दूसरे राउंड में मृदुल और फरहाना के बीच धक्का-मुक्की हुई। गुस्से में फरहाना ने मृदुल को गंवार कहा। मृदुल भड़के तो फरहाना गौरव से भिड़ गईं कि वह मृदुल को क्यों नहीं समझा रहे। गौरव बोले, तुमने खुद शुरू किया था। इस पर फरहाना बोलीं, आप औरत हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। गौरव बोले, बोलती रहो ताकि लोगों को तुम्हारी असलियत पता चल जाए।

फरहाना पर भड़के दर्शक अब फरहाना से दर्शक काफी नाराज हैं। रेडिट पर यह क्लिप पोस्ट की गई है। इस पर एक कमेंट है, सच कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत होकर औरत को गाली जैसे यूज कर रही हो। काश सलमान इस बार कुछ कहे। एक ने लिखा है, इसके सपोर्टर पागल हैं यार, मास अनफॉलोइंग होनी चाहिए। खुशी है कि ये मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। एक ने लिखा है, पता नहीं कौन वोट कर रहा है इसको। एक और ने लिखा है, एक औरत आदमी को इंसल्ट करने के लिए औरत बोल रही है, वह खुद मिसोजिनिस्ट है। औरत बोलना गाली भी हो गया? लोग फरहाना को निकालने की मांग कर रहे हैं।

