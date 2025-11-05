Hindustan Hindi News
BB 19: क्यों ट्रेंड कर रहा फरहाना भट का नाम? मंगलवार के बाद ऐसा है लोगों का रिएक्शन

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में बीता एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहा। फरहाना भट, शहबाज बदेशा, अभिषेक बजाज और तान्या मित्तल लाइमलाइट में रहे। मंगलवार के एपिसोड के बाद कंटेस्टेंट फरहाना भट का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 06:26 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मंगलवार के एपिसोड में फरहाना भट सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन रहीं। यूं तो फरहाना भट ज्यादातर वक्त घर में लड़ती-झगड़ती ही नजर आती हैं, लेकिन हालिया एपिसोड में लिमिट क्रॉस हो गई। ढेरों लोगों ने फरहाना भट को सपोर्ट किया है वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमाल मलिक, शहबाज बदेशा और अभिषेक बजाज का सपोर्ट किया है। तो चलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर फरहाना को लेकर लोगों का रिएक्शन।

फरहाना के सपोर्ट में आई पब्लिक!

एक शख्स X पोस्ट में लिखा, "बेशर्म अशनूर कौर फरहाना और तान्या के चरित्र पर सवाल उठाए जाने का मजा ले रही थीं। इस बीच वो खुद बड़ी लालसा के साथ 37 साल के तलाकशुदा आदमी को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। उसका पूरा वजूद ही प्रेम के बारे में है। उनके माता-पिता के लिए कितनी शर्म की बात है।" वहीं दूसरे ने लिखा, "पूरा घर मिलकर एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठा रहा है, उसे घेर रहा है, उसे जलील कर रहा है। यह शो आपकी इमेज के भी बारे में है।"

वीकेंड में फिर नपेंगे मृदुल तिवारी?

एक यूजर ने पोस्ट किया, "अब वीकेंड का वार में मृदुल कहेगा- भाईजी मैंने अच्छा कैरेक्टर असेसिनेशन किया ना फरहाना का। भाईजी मेरे घरवालो ने मुझे यही सिखाया है अब मैं दिख रहा हूं ना।" एक यूजर ने लिखा, "फरहाना भट के औरा की कल्पना कीजिए, यहां तक ​​कि उनके दुश्मन भी अपने पसंदीदा बैल बुद्धि बजाज और मोटी अशनूर को बढ़ावा देने के बजाय उनके लिए ट्रेंड कर रहे हैं।" इसी तरह ढेरों पोस्ट किए गए हैं, जिनमें से कई फरहाना को सपोर्ट करते हैं, जबकि कई उन्हें नीचा दिखाने के बारे में हैं।

कहां से शुरू हुआ यह पूरा मामला?

बता दें कि मंगलवार के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जो इस रियलिटी शो में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। शहबाज बदेशा और अभिषेक बजाज ने मिलकर फरहाना भट को घेरा और बातों-बातों में दोनों उनके किरदार तक जा पहुंचे। फरहाना भट वक्त के साथ शो में अकेली पड़ती नजर आ रही हैं क्योंकि लगभग सभी घरवाले उन्हें नापसंद करने लगे हैं। वजह है फरहाना भट का बर्ताव और उनका लगभग हर वक्त बात का बतंगड़ बनाने पर तुले रहना। अब देखना होगा कि क्या वीकेंड का वार में यह मुद्दा उठेगा या नहीं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

