BB19: बिग बॉस हाउस में आएंगी फरहाना भट, पब्लिक बोली- वो अपनी मां से ना लड़ जाए

Bigg Boss 19 New Promo Video: बिग बॉस 19 में अभी फैमिली वीक चल रहा है और धीरे-धीरे हर कंटेस्टेंट के घरवालों को अंदर भेजा जा रहा है। फिनाले में अब कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं और इसी बीच बिग बॉस 19 की वैम्प फरहाना भट की मां को घर के भीतर भेजा गया है। बता दें कि फरहाना भट अभी तक गिनती के मौकों पर ही घर के भीतर भावुक होती नजर आई हैं, और इसमें एक मौका वह भी था जब उन्होंने अपनी मां की चिट्ठी पढ़ी थी। अब फरहाना की मां खुद घर के भीतर कदम रखने जा रही हैं।

घर में आएंगी फरहाना की मां बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने फरहाना की उनकी मां के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "फाइनली फरहाना भट की मां आ गई हैं। रीट्वीट कीजिए अगर आपको यह मां बेटी का रीयूनियन अच्छा लगा।" बिग बॉस तक ने अपनी पोस्ट में लिखा, "फरहाना भट की मां फाइनली अंदर आ गई हैं। चीजें काफी इमोशनल होने वाली हैं।" बात करें इस पर पब्लिक के रिएक्शन की तो एक यूजर ने लिखा, "चीजें काफी इमोशनल होने वाली हैं।"