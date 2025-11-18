BB19: बिग बॉस हाउस में आएंगी फरहाना भट, पब्लिक बोली- वो अपनी मां से ना लड़ जाए
संक्षेप: Bigg Boss 19 Farhana Bhat: फरहाना भट की मां बिग बॉस हाउस में कदम रख चुकी हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया फिर एक बार क्रेजी हो गया है। जानिए इस बारे में कैसा है पब्लिक का रिएक्शन।
Bigg Boss 19 New Promo Video: बिग बॉस 19 में अभी फैमिली वीक चल रहा है और धीरे-धीरे हर कंटेस्टेंट के घरवालों को अंदर भेजा जा रहा है। फिनाले में अब कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं और इसी बीच बिग बॉस 19 की वैम्प फरहाना भट की मां को घर के भीतर भेजा गया है। बता दें कि फरहाना भट अभी तक गिनती के मौकों पर ही घर के भीतर भावुक होती नजर आई हैं, और इसमें एक मौका वह भी था जब उन्होंने अपनी मां की चिट्ठी पढ़ी थी। अब फरहाना की मां खुद घर के भीतर कदम रखने जा रही हैं।
घर में आएंगी फरहाना की मां
बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने फरहाना की उनकी मां के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "फाइनली फरहाना भट की मां आ गई हैं। रीट्वीट कीजिए अगर आपको यह मां बेटी का रीयूनियन अच्छा लगा।" बिग बॉस तक ने अपनी पोस्ट में लिखा, "फरहाना भट की मां फाइनली अंदर आ गई हैं। चीजें काफी इमोशनल होने वाली हैं।" बात करें इस पर पब्लिक के रिएक्शन की तो एक यूजर ने लिखा, "चीजें काफी इमोशनल होने वाली हैं।"
अपनी मां से ही ना लड़ बैठे
कमेंट सेक्शन में एक फॉलोअर ने लिखा, "प्लॉट में ट्विस्ट आने वाला है। मम्मी शो स्टील करने आई हैं और शायद स्नैक्स भी।" एक शख्स ने लिखा- मां बेटी का यह रीयूनियन 1000 नए तरह के इमोशन्स अनलॉक करने वाला है। एक दर्शक ने लिखा- अगर फरहाना की मम्मी घर में रुक जाए तो गारंटी है कि फरहाना कुछ दिन में अपनी मां से भी लड़ जाएगी। अन्य कई दर्शकों ने भी यही बात लिखी है कि कहीं फरहाना अपनी मां से ही ना लड़ बैठे। इसी तरह ढेरों फैंस ने कमेंट किए हैं।
