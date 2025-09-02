Bigg Boss 19 Farhana Bhat Calls Neelam Giri 2 Paise Ki Aurat Kunika Gave Her Warning Not To Drag Family Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी को कहा 2 पैसे की औरत, कुनिका ने इस वजह से दी वॉर्निंग, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी को कहा 2 पैसे की औरत, कुनिका ने इस वजह से दी वॉर्निंग

फरहाना भट्ट अपने गुस्से को लेकर बिग बॉस 19 में काफी चर्चा में रहती हैं। अब फरहाना ने नीलम गिरी को कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर नीलम काफी रोने लगीं। वहीं गौरव खन्ना, अमाल ने फरहाना के इस स्टेटमेंट पर उनकी निंदा भी की है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:32 AM
Bigg Boss 19 : फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी को कहा 2 पैसे की औरत, कुनिका ने इस वजह से दी वॉर्निंग

बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में काफी हंगामे देखने को मिले। तान्या मित्तल और जीशान कादरी के बीच पहले स्मोकिंग रूम साफ करने को लेकर बहस होती है। इसके बाद फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच बहस हो जाती है तान्या को लेकर। इस दौरान फरहाना, नीलम को 2 पैसे की औरत तक कह दे देती हैं। जीशान, अमाल मलिक, बशीर और गौरव खन्ना, फरहाना के इस एक्शन की निंदा भी करते हैं।

क्या होता है

दरअसल, होता क्या है कि पहले तान्या जब स्मोकिंग रूम को साफ करने से मना कर देती हैं तो जीशान उनसे लड़ते हैं। जीशान बोलते हैं कि तान्या अगर काम नहीं करेंगी तो उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। कुनिका जब तान्या का सपोर्ट करती हैं तो बशीर फिर कुनिका से बहस करते हैं कि जब वह कैप्टन नहीं हैं तो वह क्यों ड्यूटीज को लेकर इंटरफेयर कर रही हैं।

फरहाना ने नीलम को कहा 2 पैसे की औरत

इसके बाद फरहाना भट्ट और नीलम के बीच तान्या को लेकर बहस हो जाती है। दरअसल, होता क्या है कि पहले नीलम और जीशान के बीच गरमागरम बहस चल रही थी, तभी फरहाना ने बीच में आकर नीलम को चिढ़ाते हुए कहा दो पैसे की औरत। नीलम यह सुनकर टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। जब नीलम इस बारे में तान्या और कुनिका को बताती हैं तो वे दोनों काफी भड़क जाती हैं।

इसके बाद जब नेहल खाना बना रही होती हैं तब तान्या वहां आकर बोलती हैं कि जैसे ही ब्रेकफास्ट बन जाए, उन्हें तुरंत बता दिया जाए। नेहल कुछ जवाब नहीं हेती हैं। इसके बाद नेहल और तान्या के बीच बहस होने लग जाती हैं। फिर फरहाना किचन में आती हैं और गलती से खाना गिरा देती हैं। इसके बाद उन्हें खुद सफाई करने को कहा जाता है। फरहाना, बशीर से क्लीनिंग ड्यूटीज को लेकर लड़ने लगती हैं और फिर वह बसीर को घटिया इंसान बोलती हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे का सामान फेकने लगते हैं।

फरहाना-कुनिका की बहस

फरहाना की फिर कुनिका से भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन्हें फरहाना को पॉटी माउथ कहा। फरहाना बोलती हैं कि आप अपने बच्चों को भी ऐसा बोलती होंगी। इस पर कुनिका उन्हें चेतावनी देती हैं कि लड़ाई के बीच में परिवार को मत लेकर आओ।

