Bigg Boss 19: फरहाना भट ने जड़ दिया शहबाज को थप्पड़, पब्लिक बोली- ठीक किया, अब इसे समझ..

Bigg Boss 19: बिग बॉस के इस सीजन में खिलाड़ी अक्सर लिमिट क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। घरवालों को जमकर एंटरटेन कर रहे शहबाज को फरहाना ने थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले नीलम ने उन पर चप्पल फेंक दी थी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:44 AM
बिग बॉस 19 में जमकर लोगों को एंटरटेन कर रहे शहबाज बदेशा को फरहाना भट ने थप्पड़ जड़ दिया। शहनाज गिल के भाई शहबाज बिग बॉस हाउस में जब से आए हैं तब से घरवालों और दर्शकों, दोनों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है। वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी शहबाज बदेशा की तारीफ की थी, लेकिन बीता हफ्ता शहबाज के लिए थोड़ा चुनौती भरा रहा है। पहले नीलम से शहबाज पर चप्पल फेंक दी और अब बिग बॉस तक की एक ताजा पोस्ट के मुताबिक फरहाना भट ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया।

फरहाना ने जड़ा शहबाज को थप्पड़

अब देखना यह है कि क्या फरहाना ने शहबाज को यह थप्पड़ गुस्से में मारा है या फिर मजाक में। बता दें कि बिग बॉस हाउस में किसी भी खिलाड़ी पर हाथ उठाना नियमों के खिलाफ है और अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस इस बारे में सख्त कार्रवाई करते हैं। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि इसमें तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे टास्क भी होंगे जो खिलाड़ियों को रियलिटी चेक देंगे।

कमेंट बॉक्स में लोगों का रिएक्शन

बात शहबाज बदेशा की करें तो आमतौर पर शहबाज अमाल मलिक के साथ ही नजर आते हैं। उनकी बाकी घरवालों से भी खूब बनती है, लेकिन दोस्ती शहबाज और तान्या के साथ ही ज्यादा रही है। पब्लिक के रिएक्शन की बात करें तो इस बारे में एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "अब समझेगा यह दुनिया की असलियत।" एक फॉलोअर ने हंसने वाले इमोजी बनाते हुए लिखा- इसको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक शख्स ने लिखा- ठीक हुआ। हर वक्त अमाल के साथ ही लगा रहता है। अब पता चलेगा लोग कैसे होते हैं। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने इस पोस्ट पर किए हैं।

Bigg Boss 19

