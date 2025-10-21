Bigg Boss 19: अभिषेक को हैंडसम बताकर शर्म से लाल हुई फरहाना, यूजर्स बोले-अश्नूर कैसे दिखेगी अब?
संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना ने अभिषेक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोनों के बीच इस दोस्ती से अश्नूर को लेकर मजाक हो रहा है।
बिग बॉस 19 में ऑडियंस को अब एक नई जोड़ी मिलने वाली है, वो है अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट। इस वीकेंड के वार के बाद फरहाना ने अपना गेम पूरी तरह से बदल दिया है। अमाल से लड़ाई के बाद अब उन्होंने अभिषेक की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया है। आज के एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना अभिषेक की तारीफ करती नजर आ रही है। इस प्रोमो में गौरव, अश्नूर को लेकर मजाक कर रहे हैं।
फरहाना को अभिषेक लगा हैंडसम
बिग बॉस के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि सभी सोने से पहले बातें कर रहे हैं। तभी कुनिका अभिषेक से कहती हैं कि फरहाना ने उनकी तारीफ की। फरहाना को अभिषेक क्यूट और हैंडसम लगता है।फरहाना कहती है अब उन्हें शर्म आ रही है। घरवाले अश्नूर को लेकर मजाक करते हैं। वहीं अभिषेक और फरहान रात के अंधेरे में एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये प्रोमो ऑडियंस पसंद कर रही है।
दोनों के बीच हुई दोस्ती की शुरुआत
इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर के मुताबिक ये घर की सबसे मजेदार जोड़ी होगी। फरहाना और अभिषेक की दोस्ती की शुरुआत शो देखने वालों को पसंद आ रही है। अन्य यूजर ने लिखा, अब अश्नूर कैसे दिखेंगी, वहीं अन्य ने लिखा कि ये फरहाना का गेम है लेकिन जोड़ी अच्छी है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब फरहाना ने सही लोगों से दोस्ती की है।
फरहाना ने बदल लिया ग्रुप
बता दें, शो के शुरुआती हफ्तों में अभिषेक और फरहाना के बीच जबरदस्त लड़ाइयां देखी गई है। अश्नूर के साथ भी विवाद रहा है। लेकिन अचानक से दोस्ती का हाथ ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। वहीं फरहाना अब घर की सबसे चर्चित सदस्य बन गई हैं। उनका गेम शो देखने वालों को पसंद आ रहा है। अब देखना मजेदार होगा कि अभिषेक के साथ फरहाना की दोस्ती कितनी आगे तक जाती है।
