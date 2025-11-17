Bigg Boss 19: तान्या मित्तल के नाम बना ये बड़ा रिकॉर्ड, गौरव खन्ना, फरहाना, अमाल नहीं दिखा पाए कमाल

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल के नाम बना ये बड़ा रिकॉर्ड, गौरव खन्ना, फरहाना, अमाल नहीं दिखा पाए कमाल
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल के नाम एक नया रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड गौरव खन्ना भी अपनी पॉपुलैरिटी से नहीं तोड़ पाए हैं। फरहाना तो तान्या से बहुत पीछे रह गई। वहीं प्रणित और अमाल भी कमाल नहीं दिखा पाए।
बिग बॉस 19 अब फिनाले के नजदीक पहुंच गया है। शो के अंदर कटेस्टेंट अपनी बेस्ट परफॉरमेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहे हैं। वहीं बाहर इनके फैंस अपने फेवरिट को सपोर्ट कर गेम में आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कंटेस्टेंट के नाम के पोस्ट किए जा रह रहे हैं। इस एक कंटेस्टेंट के लिए X पर तो एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा बार हैशटैग चलाया गया। इस मामले में गौरव खन्ना भी पीछे रह गए।
तान्या को एक नाम पर 10 लाख से ज्यादा पोस्ट
बिग बॉस की जानकारी देने वाले खबरी ने पोस्ट शेयर कर बताया है कि X पर तान्या मित्तल के नाम के एक दिन में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। फरहाना बहुत पीछे रह गई हैं। उनके नाम के 2 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए, प्रणित के नाम 84 हजार, अमाल के नाम साढ़े 3 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए। गौरव खन्ना को भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया जा रहा है। खुद गौहर खान ने गौरव का सपोर्ट किया है। लेकिन पोस्ट के मामले में गौरव, तान्या से पीछे रह गए।
तान्या इसलिए हुई मशहूर?
शो क शुरुआत से लेकर अभी तक तान्या मित्तल ट्रेंड कर रही हैं। तान्या अपनी लक्ज़री लाइफ बताने के बाद खबरों में आई थीं। उन्होंने शो में रहने के दौरान बताया कि वो दुबई जाती हैं बकलावा खाने के लिए, ताजमहल को देखकर कॉफी पीना पसंद करती हैं। दिल्ली की दाल खाती हैं, लंदन के बिस्कुट पसंद हैं। तान्या ने बताया था कि उनके महल जैसे घर में सामान पहुंचाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। वो खुद अपने कपड़े कभी रिपीट नहीं करती। हालांकि, तान्या के इन दावों में से कई झूठ साबित हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
