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तान्या मित्तल ने शुरू की शूटिंग, ये रहीं उनके नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स; एकता कपूर ने खेला खेल

May 06, 2026 08:20 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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तान्या मित्तल मुंबई लौट आई हैं और उन्होंने एकता कपूर के नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। आइए आपको तान्या और एकता के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं।

तान्या मित्तल ने शुरू की शूटिंग, ये रहीं उनके नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स; एकता कपूर ने खेला खेल

Ekta Kapoor New Project: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में अपनी सादगी और बेबाकी से दिल जीतने वाली तान्या मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं। याद है तान्या जब ‘बिग बॉस 19’ में थीं तब एकता कपूर ने उन्हें अपने साथ काम करने ऑफर दिया था? हां! खुशी की बात ये है कि तान्या मुंबई आ गई हैं और उन्होंने फाइनली एकता कपूर के नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। बता दें, ये कोई टीवी सीरियल या वेब सीरीज नहीं है। (ये भी पढ़ें: YRKKH Twist: अरमान को अपनो से मिलेगा धोखा, गुस्से में अभिरा पकड़ेगी कृष का कॉलर)

तान्या के प्रोजेक्ट के बारे में

कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थीं कि तान्या मित्तल ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल’ के नए सीजन का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन अब इंडिया फोरम की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि तान्या जी टीवी पर आने वाले एक नए रियलिटी शो का हिस्सा होंगी।

तान्या के साथ कौन होगा इस शो का हिस्सा?

सबसे बड़ी बात ये है कि इस रिएलिटी शो में सिर्फ तान्या ही नहीं, उनकी मां भी हिस्सा लेने वाली हैं। याद दिला दें, ‘बिग बॉस 19’ के दौरान तान्या अक्सर अपनी मां के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाती थीं। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी मां ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया था। अब पहली बार नेशनल टेलीविजन पर मां-बेटी की ये जोड़ी अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का मनोरंजन करेगी। (ये भी पढ़ें: तान्या मित्तल ने एकता कपूर को दिए गिफ्ट्स, सामने आया वीडियो, लोग बोले- ये होते हैं अमीरों के तोहफे?)

एकता के साथ सिर्फ एक शो करेंगी तान्या?

तान्या मित्तल केवल एक शो तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। वह एकता कपूर की नई टैलेंट मैनेजमेंट विंग 'होनूर' के साथ जुड़ गई हैं। हाल ही में तान्या ने सोशल मीडिया पर एकता कपूर के साथ एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एकता ने उन्हें "बॉस लेडी" बताया था। इसका साफ मतलब है कि एकता कपूर तान्या को एक लंबी पारी के लिए तैयार कर रही हैं।

फैंस का रिएक्शन

तान्या मित्तल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर अपनी वैनिटी वैन की वीडियो पोस्ट कर बताया था कि उन्होंने एकता कपूर के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में तान्या के फैंस खुश हो गए हैं। वे सोशल मीडिया पर तान्या को बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना को ट्रोल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गौरव ने शो में तान्या का बहुत मजाक उड़ाया था और अब तान्या, एकता कपूर के साथ काम कर रही हैं। (ये भी पढ़ें: Photos: तान्या मित्तल का एक रूम नहीं, पूरा फ्लोर है, वीडियो देख लोग बोले- लेकिन…)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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