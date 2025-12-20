तान्या मित्तल से बच्ची ने मांगे कपड़े खरीदने के पैसे, दिया 500 का नोट, मुंह पर लौटाते हुए कहा- इतने में नहीं आएगा...
तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या का एक नया वीडियो सामने आया है जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।
'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेने के बाद तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हैं। शो से बाहर आने के बाद भी तान्या लाइमलाइट में बनी हुई हैं। तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें तान्या से एक बच्ची नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन बाद में उसे वापस कर देती है। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।
तान्या से बच्ची ने की कपड़े दिलाने की जिद
दरअसल, हाल ही में तान्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो ने तान्या को ही ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तान्या अपनी गाड़ी में बैठी होती हैं कि तभी उनके पास एक बच्ची आती है, जो बाहर कुछ बेच रही होती है। वो बच्ची तान्या को देखते ही पहचान जाती है और उनके कपड़ों की तारीफ करती है। ऐसे में वो बच्ची तान्या से कपड़े दिलाने की जिद करते हुए कहती है कि दीदी हमें भी कपड़े दिला दो।
लड़की ने लोटा दिए तान्या के पैसे
इसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि तान्या ने कपड़े खरीदने के पैसे दिए तो लड़की ने झट से कह दिया, 'दीदी इतने में तो नहीं आएगा', फिर तान्या ने पूछा 'कितने दूं'। इसके बाद तान्या ने उसे दोबारा 500 का एक और नोट निकाल कर दिया। ये देखकर कर लड़की ने कहा कि 'आप खुश रहो।' वीडियो में देख सकते हैं कि तान्या ने वैसे तो बड़ा दिल दिखाकर बच्ची को पहले 500 सौ का नोट दिया, लेकिन लोग उनके ही मजे लेने लग गए और कहा कि बच्ची ने बेइज्जती कर दी। इस वीडियो पर कई कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा, 'यह स्क्रिप्टेड क्यों लग रहा है?' एक दूसरा लिखता है, 'लड़की की ईमानदारी देखो कहा, “बस 260 रुपये कम पड़ रहे हैं” और तान्या का बड़ा दिल।'
