तान्या मित्तल से बच्ची ने मांगे कपड़े खरीदने के पैसे, दिया 500 का नोट, मुंह पर लौटाते हुए कहा- इतने में नहीं आएगा...

'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेने के बाद तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हैं। शो से बाहर आने के बाद भी तान्या लाइमलाइट में बनी हुई हैं। तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें तान्या से एक बच्ची नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन बाद में उसे वापस कर देती है। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

तान्या से बच्ची ने की कपड़े दिलाने की जिद दरअसल, हाल ही में तान्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो ने तान्या को ही ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तान्या अपनी गाड़ी में बैठी होती हैं कि तभी उनके पास एक बच्ची आती है, जो बाहर कुछ बेच रही होती है। वो बच्ची तान्या को देखते ही पहचान जाती है और उनके कपड़ों की तारीफ करती है। ऐसे में वो बच्ची तान्या से कपड़े दिलाने की जिद करते हुए कहती है कि दीदी हमें भी कपड़े दिला दो।