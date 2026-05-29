तान्या मित्तल बोलीं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे पैसे मांगे तो वो ग्रीन फ्लैग है
‘बिग बॉस 19’ फेम तान्या मित्तल ने कुकिंग शो ‘मां है ना’ के ऑन एयर होने से पहले इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब वह रिलेशनशिप में थीं तब उनकी लोकेशन हमेशा ऑन रहती थी।
‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का नया इंटरव्यू आया है। उन्होंने शिल्पा शेट्टी के शो ‘मां है ना’ के प्रमोशन के दौरान बताया कि उनके हिसाब से ग्रीन फ्लैग कौन होता है और रेड फ्लैग कौन। बातचीत के दौरान तान्या ने कहा कि अगर कोई अपनी मां को उनसे से ऊपर रखता है तो वो ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है।
अगर आपका पार्टनर अमीन ना हो तो?
इसके बाद पिंकविला ने तान्या से पूछा कि अगर आपका पार्टनर अमीर ना हो और आपको गिफ्ट्स न देता हो तो वो ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग? इस पर तान्या बोलीं, ‘ये तो सवाल ही गलत है क्योंकि वो मेरे साथ रहेगा तो मेरा पैसा उसका पैसा होगा तो वो गरीब हो ही नहीं सकता।’
‘नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी शेयर किया है’
तान्या ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अगर उनका पार्टनर उनसे सोशल मीडिया का पासवर्ड मांगे तो वो ग्रीन फ्लैग है। तान्या बोलीं, ‘अरे सोशल मीडिया का पासवर्ड छोड़ा। मेरे आखिरी रिलेशनशिप में नेट बैंकिंग का पासवर्ड, बैंक डिटेल्स सब थीं उसके पास। मेरे ड्राइवर्स भी सबसे पहले उसके पास जाते थे। फोन की लोकेशन भी हमेशा एक-दूसरे के साथ शेयर्ड होती थीं। यही तो ग्रीन फ्लैग है।’
‘मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं’
इसके बाद तान्या से पूछा गया कि अगर वो आपसे पैसे लूटकर ले गया तो? तान्या बोलीं, ‘ऐसा प्यार किस काम का अगर मैं उसको कुछ दे नहीं पाई। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई धोखा देगा। लेकिन मैं जिससे प्यार कर रही हूं या मैं जिसके साथ हूं मैं उसको सबकुछ देने के लिए तैयार रहती हूं। मैं ये कर चुकी हूं और आगे भी ये करूंगी। मतलब मुझे लगता है कि मेरा पति रोज सुबह उठकर मुझसे 10-15 लाख मांगे और मेरे पास इतना हो कि मैं उसे दे सकूं। मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं। मेरी लाइफ का टारगेट ही ये है। मैं चाहती हूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बोले कि तुम मेहनत करो और मुझे ये लाकर दो और मैं वो करूं उसके लिए।’
शो के बारे में
इस कुकिंग शो में तान्या के साथ उनकी मां नजर आएंगी। इसके साथ ही गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ; उर्वशी ढोलकिया अपने बेटे क्षितिज ढोलकिया के साथ; गुल्लू अपनी मां मुनेश तंवर के साथ; शाहिदा अंसारी अपने भतीजे अफगान के साथ; भाग्यश्री ई शर्मा अपनी मां रिंजू शर्मा के साथ; और मनीषा रानी अपने पिता मनोज कुमार के साथ हिस्सा लेंगी। ये शो जी5 पर 12 जून से शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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