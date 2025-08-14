Bigg Boss 19 Ex Cricketer Sanjay Bangar Daughter Anaya Bangar And Shafaq Naaz Approached For Salman Khan Show Bigg Boss 19: इस एक्स क्रिकेटर की बेटी के नाम पर लगी मुहर? लड़के से लड़की बन खूब बटोरीं सुर्खियां, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: इस एक्स क्रिकेटर की बेटी के नाम पर लगी मुहर? लड़के से लड़की बन खूब बटोरीं सुर्खियां

जैसे-जैसे बिग बॉस 19 अपने प्रीमियर की तरफ आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं।'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:11 AM
सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। शो लेकर हर पल नई अपडेट सामने आ रही हैं। इस शो में हिस्सा लेने को लेकर अब तक कई नाम सामने आ चुकी हैं। यही नहीं कई स्टार्स के नाम को भी कंफर्म बताया जा रहा है। ऐसे में अब बिग बॉस 19 से दो और बड़े नाम जुड़ गए हैं, जिन्हें शो के लिए कंफर्म बताया जा रहा है। इनमें से एक नाम बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

पूर्व क्रिकेटर की बेटी को किया गया अप्रोच

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज biggboss.tazakhabar की लेटेस्ट पोस्ट में एक और नाम कंफर्म बताया जा रहा है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि, पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी का है। संजय की बेटी अनाया बांगर को बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया है। और किया गया है। कथित तौर पर अनाया शो के लिए कंफर्म मानी जा रही हैं। अनाया ट्रांसजेंडर एथलीट, ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जानी जाती हैं। पहले उनका नाम आर्यन बांगर था, लेकिन उन्होंने जेंडर चेंज कराकर अनाया नाम रख लिया। यही नहीं वो जेंडर चेंज से पहले अंडर-16 क्रिकेट भी खेल चुकी हैं। फिलहाल अनाया की तरफ से शो में आने को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

टीवी की ये एक्ट्रेस नाम भी चर्चा में

अनाया बांगर के अलावा एक और नाम सामने आया है। टीवी एक्टर शीजान खान और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट फलक नाज की बहन शफक नाज को भी बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया है। बता दें कि शफक नाज टीवी एक्ट्रेस हैं। शफक का नाम तुनिषा शर्मा केस के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट गौरव खन्ना, हुनर हाली, पायल गेमिंग, सिवेट तोमर जैसे नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि अनाया की तरह अभी तक शफक नाज की तरफ से शो में जाने को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शो के प्रीमियर की बात करें तो बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त ये होगा।

