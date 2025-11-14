Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट को फिनाले से पहले बाहर देखना चाहते हैं जीशान कादरी, कहा- 'अमाल सब संभाल लेगा...'

संक्षेप: शो के एक्स कंटेस्टेंट रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फेम जीशान कादरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जीशान चाहते हैं कि घर का ये सदस्य जल्दी से जल्दी बाहर हो जाए और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं।

'बिग बॉस 19' तेजी से अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। फिनाले में अब महज तीन हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में शो से धड़ाधड़ कंटेस्टेंट को बाहर हो रहे हैं। बीते दिनों मिड वीक एविक्शन में मृदुल तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा गया। वहीं, शो के एक्स कंटेस्टेंट रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फेम जीशान कादरी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जीशान चाहते हैं कि घर का ये सदस्य जल्दी से जल्दी बाहर हो जाए और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं।

इस कंटेस्टेंट को फिनाले में नहीं देखना चाहते जीशान जीशान कादरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो जिस कंटेस्टेंट के फिनाले से पहले ही 'बिग बॉस 19' से बाहर होने की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शहबाज बदेशा हैं। वीडियो में जीशान कहते हैं, 'हाय शाहबाज। मेरे भाई, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। अगर तुम्हारी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो प्लीज बाहर आओ।' ये बात कहते जीशान, शहबाज से बाहर आने की रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो पूरी तरह से मस्ती के मूड में लग रहे हैं।

बाकी कंटेस्टेंट भी बुला रहे बाहर जीशान वीडियो में आगे ये भी बताते हैं कि वो ही नहीं, बल्कि शो के कई अन्य कंटेस्टेंट जो बाहर आ चुके हैं वो भी चाहते हैं कि शहबाज बाहर आ जाए। जीशान कहते हैं, 'मैं, नीलम, बसीर, सब तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे भाई। तुम वहां क्या करने वाले हो, डार्लिंग? तुम वहां क्या करने वाले हो? बाहर आओ। बाहर आओ। हम गोवा जाएंगे, बिग बॉस, बिग बॉस खेलेंगे, हम एक रिसॉर्ट बुक करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरे प्यारे। प्लीज बाहर आ जाओ। अमाल अकेले ही तुम्हें संभाल लेगा। तुम बाहर आ जाओ।' जीशान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस के इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं।