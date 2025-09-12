Bigg Boss 19: सलमान खान के शो से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, नाम सुनकर टूट जाएगा फैंस का दिल

'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खान के शो से पहला कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। इस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप भी काफी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी क्यूट स्माइल आप शो में मिस करकें।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। कंटेस्टेंट के बीच टास्क को लेकर जमकर घमासान बना हुआ है। इस शो लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खान के शो से पहला कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। इस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप भी काफी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी क्यूट स्माइल आप शो में मिस करकें।

ये कंटेस्टेंट हुआ बेघर 'बिग बॉस 19' से इस कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है। tellysuper.in की रिपोर्ट के अनुसार, नतालिया जानोसजेक को घर से बाहर कर दिया गया। नतालिया सलमान खान के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट हैं। शो में नतालिया और मृदुल तिवारी के बीच की कैमेस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही थी। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यूजर्स नतालिया के बाहर जाने को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं।