BB19 Eviction: फरहाना नहीं इस कंटेस्टेंट की हुई छुट्टी! इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही थीं रील्स

Bigg Boss 19 Eviction: सलमान खान ने वीकेंड का वार में एक और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शॉकिंग एविक्शन में एक और मेल कंटेस्टेंट बेघर हो गया है। बीते हफ्ते इस खिलाड़ी के रील्स खूब वायरल हुए हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 05:47 AM
Bigg Boss 19 Eviction in Weekend ka Vaar: बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा थी कि कंटेस्टेंट फरहाना भट को बिग बॉस हाउस से बेघर कर दिया गया है। लेकिन अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक फरहाना नहीं बल्कि आवेज दरबार बिग बॉस हाउस से बेघर हो चुके हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले कई प्लेटफॉर्म ने इस बात की पुष्टि की है कि नगमा के बाद अब उनके बॉयफ्रेंड आवेज भी बिग बॉस हाउस को अलविदा कह चुके हैं। पब्लिक वोटिंग के आधार पर उन्हें एलिमिनेट किया गया है।

नीलम और प्रणित भी हुए थे नॉमिनेट

लाइव कमेंट्री वाले टास्क के बाद बिग बॉस ने इस हफ्ते गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, प्रणित मोरे, अशनूर कौर और नीलम गिरी को नॉमिनेट किया था। इन सभी खिलाड़ियों को बिग बॉस हाउस में उनकी वीक परफॉर्मेंस के लिए घेरा जा चुका है और सोशल मीडिया पर भी नीलम को छोड़कर बाकी ज्यादातर खिलाड़ियों को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि पिछले दो हफ्ते में आवेज दरबाज और नीलम गिरी का झगड़ा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा था।

ट्रेंड कर रहे थे आवेज दरबार के रील्स

दरअसल नीलम और आवेज के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें आवेज ने जिस तरह नीलम को गाने वाले अंदाज में चाय बनाने को कहा उस पर ढेरों रील्स बनाए गए और यह क्लिप देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा। आवेज दरबार के एविक्शन के बाद बात जनता के रिएक्शन की करें तो ज्यादातर लोग शॉक्ड हैं क्योंकि पब्लिक वोटिंग के मुताबिक नीलम को कम वोट मिले थे, लेकिन बावजूद इसके बिग बॉस ने आवेज दरबार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद आवेज को भी पहले सीक्रेट रूम में रखा जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का मौका दिया जाएगा।

क्या आवेज को मिलेगा एक और मौका?

बता दें कि इस सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे खिलाड़ियों को मेकर्स एकदम से बाहर करने की बजाए पहले कुछ दिन के लिए उन्हें सीक्रेट रूम में रखते हैं, जहां से वो सभी का गेम देख सकते हैं। यहां पर उनके खाने से लेकर हर चीज का इंतजाम किया जाता है और लाइव फीड देखने के बाद खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाता है कि घर के भीतर कौन किस तरह चीजें कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या आवेज को भी यह मौका मिलेगा या नहीं। बता दें कि उनकी गर्लफ्रेंड नगमा को बिग बॉस ने सीधे ही एविक्ट कर दिया था।

