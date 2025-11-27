Bigg Boss 19: एविक्ट हुए कंटेस्टेंट के रीयूनियन की तस्वीरें वायरल, अभिषेक के साथ दिखीं नेहल और कुनिका
बिग बॉस 19 से बाहर हुए कंटेस्टेंट की हाल में मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। अभिषेक बजाज और कुनिका को साथ देखना फैंस के लिए हैरान करने वाला था। वहीं इस मुलाकात में बसीर अली नजर नहीं आए। फैंस इनके रीयूनियन को पसंद कर रहे हैं।
बिग बॉस 19 अब अपने अंतिम पढ़ाव तक पहुंच गया है। अगले डेढ़ हफ्ते में शो का फिनाले एपिसोड होना है। इससे पहले शो से बाहर हुए कंटेस्टेंट का रीयूनियन हुआ है। शो से एविक्ट हुए अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया हाल में काम के सिलसिले में एक साथ नजर आए। फिनाले से पहले एविक्टेड कंटेस्टेंट ये मुलाकात एक पेड पार्टनरशिप के तहत हुई थी। अब सोशल मीडिया पर एविक्ट हुए इन कंटेस्टेंट की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
शो से बाहर अभिषेक और कुनिका एक साथ
बिग बॉस 19 से बाहर हुए कंटेस्टेंट हाल में एक साथ नजर आए। अभिषेक और कुनिका के बीच शो में रहने के दौरान कई बार बहस देखी गई थी। लेकिन शो से बाहर दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आए। नीलम जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थीं वो भी पोज़ देती थीं। नेहल और अभिषेक ने साथ में तस्वीरें खिंचवाई। हैरानी वाली बात ये रही कि इन एविक्ट हुए कंटेस्टेंट में बसीर अली नजर नहीं आए। उन्हें अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट के साथ मिलते नहीं देखा गया।
टिकट टू फिनाले टास्क
बता दें, बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट के बीच अब टिकट टू फिनाले टास्क खेला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अश्नूर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना ये टास्क जीत कर फिनाले में एंट्री ले चुके हैं। वहीं तान्या, अमाल, शाहबाज और मालती इस टास्क में पीछे रह गए। अगले हफ्ते कंटेस्टेंट के लिए खास होने वाला है। शो से एविक्शन के बाद मिड वीक में भी मेकर्स किसी को बाहर कर सकते हैं।
