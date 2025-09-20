Bigg Boss 19 Elimination Twist Not Pranit More But this Contestant Evicted Sent to Secret Room BB19 Eviction: एविक्शन महाट्विस्ट! प्रणित नहीं यह कंटेस्टेंट हुई बेघर! जानिए फिर भी क्यों नहीं हुई बाहर?, Tv Hindi News - Hindustan
BB19 Eviction: एविक्शन महाट्विस्ट! प्रणित नहीं यह कंटेस्टेंट हुई बेघर! जानिए फिर भी क्यों नहीं हुई बाहर?

Bigg Boss 19 Elimination Twist: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में इस हफ्ते प्रणित मोरे को बाहर किए जाने की खबर आई थी, लेकिन वोटो की कमी के चलते जिसे असल में बाहर किया जाना था, मेकर्स ने उसे बाहर किया ही नहीं। जानिए क्यों?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 06:50 AM
Bigg Boss 19 Eviction: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में फिर एक बार 'वीकेंड का वार' हफ्ते भर का हिसाब-किताब करने को लेकर लौट आया है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में इस हफ्ते नेहल चुदास्मा, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बशीर अली नॉमिनेटेड थे। बीती रात खबर आई कि वोटों की कमी के चलते प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया है, लेकि अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक प्रणित नहीं बल्कि नेहल चुदास्मा बाहर हुई हैं। हमेशा की तरह सलमान खान ने वीकेंड में ट्विस्ट लाकर सबके होश उड़ा दिए।

प्रणित नहीं यह कंटेस्टेंट हुई एविक्ट!

लेकिन नेहल को सपोर्ट कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज यह है कि एविक्शन के बावजूद नेहल अभी बेघर नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। जी हां, वही सीक्रेट रूम जिसमें शुरू में फरहाना भट को कुछ वक्त क लिए रखा गया था। यहां रहकर नेहल घरवालों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगी ताकि उनका असली चेहरा सामने आ सके। नेहल को इससे ना सिर्फ अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि वो यह भी जान सकेंगी कि कौन सच में उनका अपना है और कौन सिर्फ ढोंग कर रहा है।

क्यों नेहल को नहीं किया एलिमिनेट?

बिग बॉस 24x7 ने अपनी एक पोस्ट में बताया- प्रणित मोरे को नेहल की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन क्योंकि नेहल शो में अच्छा कर रही हैं, इसलिए मेकर्स उन्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगली पोस्ट में बताया गया- प्रणित सुरक्षित हैं और नेहल को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। बता दें कि नेहल का अमाल मलिक पर आरोप लगाया जाता बीते दिनों काफी चर्चा में रहा था। यह वाला एपिसोड कुछ दिन तक चला जिसके बाद साफ हुआ कि असल में अमाल की कोई गलती नहीं थी। बाद में नेहल ने इस बात के लिए माफी भी मांगी।

Bigg Boss 19

