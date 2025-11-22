Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: फिनाले से पहले चमकी इस कंटेस्टेंट की किस्मत, सलमान की फटकार के बावजूद हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट

संक्षेप:

शो के ग्रैंड फिनाले से पहले फैमिली वीक चल रहा है। ऐसे में ग्रैंड फिनाले से दो हफ्ते पहले कुनिका सदानंद का एविक्शन हो गया। लेकिन फिनाले से पहले कंटेस्टेंट  इस कंटेस्टेंट की लॉटरी लग गई है।

Sat, 22 Nov 2025 03:31 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ हे। इस शो लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शो के ग्रैंड फिनाले से पहले फैमिली वीक चल रहा है। ऐसे में ग्रैंड फिनाले से दो हफ्ते पहले कुनिका सदानंद का एविक्शन हो गया। लेकिन फिनाले से पहले कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की लॉटरी लग गई है। क्योंकि उन्हें घर बैठे-बैठे काम मिल गया।

चमकी तान्या की किस्मत

दरअसल, कुछ दिनों पहले 'बिग बॉस 19' के एक वीकेंड का वार पर एकता कपूर आई थीं। ऐसे में उन्होंने घर पर कंटेस्टेंट संग खुलकर बात की। यही नहीं उन्होंने तान्या मित्तल को अपने फेमस शो नागिन के लिए चुना। उन्होंने तान्या को अगली नागिन के तौर पर लेने की बात कही थी। अब वह एक बार फिर से शो में आईं और उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक शो ऑफर कर दिया, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

एकता कपूर ने तान्या मित्तल को ऑफर किया शो

'फिल्म विंडो' के अनुसार, बिग बॉस के घर में एकता कपूर आईं थी और तान्या मित्तल को अगला टीवी सीरियल ऑफर किया। एकता ने कहा था, 'तान्या, घर से बाहर आते ही तुम सीधे मेरा शो करोगी।' ये सुनते ही तान्या खुशी से फूली नहीं समाईं। क्योंकि उन्होंने घरवालों से कई बार ये कहा कि वह टीवी सीरियल करना चाहती हैं। और अब उन्हें घर बैठे-बैठे काम मिल गया। ऐसे में अब तान्या के फैंस उन्हें रियलिटी शो के बाद अब सीरियल में देखने के लिए बेताब हैं।

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से बीते दिनों कुनिका सदानंद को बाहर कर दिया गया। उनसे पहले मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

