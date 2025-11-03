बिग बॉस 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट के हाथ लगा बड़ा ऑफर? फैन्स खुश

संक्षेप: एकता कपूर ने बिग बॉस 19 में जाकर एक बार फिर इशारा किया है कि वह एक कंटेस्टेंट को बड़ा ऑफर दे सकती हैं। अब लोग लिख रहे हैं कि बिग बॉस लोगों की किस्मत खोलने का प्लैटफॉर्म बन चुका है।

बिग बॉस 19 में एकता कपूर ने प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन बनाकर अपना वादा निभा दिया। इसके साथ ही एक और वादा करके चली गईं जिसके चर्चे हैं। एकता ने वीकेंड का वार में कहा कि गौरव खन्ना ने टीवी पर बढ़िया काम किया है और बहुत जल्द वह उनके साथ काम करेंगी। इस बात से गौरव खन्ना के फैन्स काफी एक्साइटेड हैं। लोग मान रहे हैं कि गौरव जल्द ही किसी वेब सीरीज या फिल्म में आ सकते हैं।

गौरव के साथ काम करेंगी एकता एकता बिग बॉस 19 में पहुंचीं और कंटेस्टेंट को देखकर बोलीं, ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है अभी जिसने मेरे साथ काम किया हो लेकिन गौरव ने टीवी पर बढ़िया काम किया है। इस पर गौरव बोले, मुझे आपके साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। इस पर एकता बोलीं, एक दिन जरूर करेंगे, बहुत जल्द ही। एकता कपूर के इस स्टेटमेंट को गौरव खन्ना के फैन्स बड़ा ऑफर मान रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि गौरव के हाथ जल्द ही कोई बड़ा रोल लग सकता है। लोग लिख रहे हैं कि बिग बॉस तो लोगों के लिए बड़ा ऑडिशन ग्राउंड बन चुका है।

प्रियंका चाहर को मिला रोल बता दें कि बिग बॉस 16 में एकता ने प्रियंका की तारीफ की थी। इसके बाद कयास लगने लगे थे कि प्रियंका एकता की नागिन बन सकती हैं। एकता ने नागित 7 की घोषणा कर दी है और प्रियंका चाहर चौधरी का लुक भी रिवील हो चुका है।