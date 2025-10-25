BB19: 'वीकेंड का वार' में एक नहीं 2 कंटेस्टेंट होंगे बाहर! यह कपल होगा डबल एविक्शन का शिकार
संक्षेप: Bigg Boss 19 Double Eviction: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 से इस हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट बाहर होंगे ऐसी खबर है। लेकिन क्या अमाल मलिक भी एविक्ट होने वाले हैं?
इस हफ्ते जो खिलाड़ी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए वो हैं- नेहल चुड़ास्मा, बशीर अली, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। लेकिन इस हफ्ते इन चारों में से कौन घर से बेघर होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक दर्शकों को नहीं मिला था। अब बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म कैस्पियन ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते कोई एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि दो कंटेस्टेंट एक साथ घर से बेघर होंगे। इंटरनेट पर चर्चा थी कि अमाल मलिक भी हेल्थ कारणों से बाहर हो सकते हैं। लेकिन असल में मामला कुछ और ही है।
डबल एविक्शन का शिकार होगा यह कपल
गॉसिप्स हैं कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 का लोकप्रिय कपल नेहल चुड़ास्मा और बशीर अली एक साथ बाहर हो सकते हैं। बता दें कि बशीर और नेहल दोनों इस हफ्ते नॉमिनेट हुए थे, लेकिन डबल एविक्शन वाला ट्विस्ट डालकर मेकर्स ने सबको कनफ्यूज कर दिया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- क्या दोनों को एक साथ बाहर कर दिया? अब बाहर आकर दोनों साथ में डेट पर जा सकेंगे। एक यूजर ने लिखा- नीलम बचाओ योजना में फिर 2 खिलाड़ी बाहर हो गए।
अमाल मलिक को बाहर करने की आई थी बात
किसी ने लिखा है कि प्लीज झूठ-मूट की खुशी मत दो। तो किसी ने लिखा है कि दोनों का रोमांस गैर जरूरी लग रहा था। बता दें कि इससे पहले अमाल मलिक को हेल्थ रीजन्स के चलते बाहर करने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि अमाल मलिक की हेल्थ बिगड़ने के चलते उन्हें एविक्ट किया जाएगा, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स उन्हें सीक्रेट रूम में रखेंगे और फिर समय आने पर वापस उन्हें शो में ले आएंगे। हालांकि यह बात कोरी बकवास निकली, क्योंकि अमाल लगातार शो में टिके हुए हैं।
