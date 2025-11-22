Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: क्या सलमान ने बता दिए घर के सबसे कमजोर कंटेस्टेंट? ये नाम हैरान करने वाला है

संक्षेप:

बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद के बाहर होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि टॉप 4 और बॉटम 4 कौन से कंटेस्टेंट होने वाले हैं। जानिए-

Sat, 22 Nov 2025 03:10 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का फिनाले अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ऐसे में ऑडियंस अपने फेवरिट कंटेस्टेंट को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन फिनाले तक पहुंचना कई कंटेस्टेंट के लिए मुश्किल लग रहा है। इस वीकेंड के वार में सलमान खान नॉमिनेटेड चार कंटेस्टेंट में से किसी एक को एविक्ट कर देंगे। सलमान ने जिन चार कंटेस्टेंट एविक्शन वाले टास्क में उठाया था वही सबसे कमजोर खिलाड़ी माने जा रहे हैं। ये चार खिलाड़ी फिनाले वीक से पहले शो से बेघर हो सकते हैं।

क्या ये हैं बॉटम 4?

दरअसल, एविक्शन से पहले सलमान, गौरव खन्ना, प्रणित, फरहाना और अश्नूर को सेफ बता देंगे। अंत में चार कंटेस्टेंट को अपनी सीट से खड़े होकर एक लाइन तक पहुंचना होगा। इस लाइन को जो क्रॉस कर जाएगा वही कंटेस्टेंट एविक्ट हो जाएगा। इन चारों में अमाल मलिक, मालती चाहर, कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों में से इस वीकेंड कुनिका एविक्ट हो रही हैं। वहीं बिग बॉस की खबर देने वाले खबरी की वोटिंग के हिसाब से ये बॉटम 4 कंटेस्टेंट हैं।

टॉप 4 हो सकते हैं ये कंटेस्टेंट

बॉटम 4 कंटेस्टेंट में अमाल का नाम हैरान करने वाला है। अमाल को अभी तक फाइनलिस्ट समझा जा रहा था। वहीं तान्या भी अपने गेम में पिछड़ गई है। अगर ये कंटेस्टेंट ऑडियंस वोटिंग में पीछे चल रहे हैं तो गौरव खन्ना, प्रणित, फरहाना और अश्नूर फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। बिग बॉस के आने वाले दोनों हफ्ते खास होने वाले हैं। शो में मिड वीक एविक्शन में मालती बेघर हो सकती है।

