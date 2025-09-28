'झूठ, ऊटपटांग बातें…', सलमान खान ने दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप के आरोपों का दिया जवाब?

दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में पॉडकास्ट में सलमान खान और उनके भाइयों को लेकर कई आरोप लगाए थे। बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अभिनव कश्यप की बातों पर रिएक्ट किया है।

दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप कई बार सलमान खान और उनके परिवार पर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने और उनके करियर को बर्बाद करने का आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अभिनव कश्यप ने सलमान खान के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सलमान खान शूटिंग के दौरान कई सीन्स करने से मना कर देते थे। अरबाज खान सेट पर नहीं होते थे। अब बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा जिससे लोगों को लग रहा है कि सलमान ने अभिनव कश्यप के आरोपों पर रिएक्ट किया है।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड के वार पर तान्या मित्तल ने सलमान खान से बर्थ डे का तोहफा मांगा। उन्होंने कहा कि वो सलमान को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती हैं। इसपर सलमान खान ने कहा कि इस वक्त उनके साथ जुड़ना ठीक नहीं है। जो लोग उन्हें पसंद भी करते थे वो भी जाकर पॉडकास्ट में उनके लिए उल्टी बातें कर रहे हैं।

क्या बोले सलमान खान सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स से कहा, “बैठे-बैठे कुछ लोग भी अंट-शंट बोल रहे हैं, जिसका तालुक रहा है और जिन्होंने काफी तारीफ की है मेरी। अब वो भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो जाकर पॉडकास्ट वगैरह में इतना टाइम बर्बाद करते हैं, बातें बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं जो भी उनके मन में आया है। झूठ, ऊटपटांग बातें करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। मेरी दरख्वास्त है उनसे और सबसे कि कुछ काम करो।”