Bigg Boss 19: क्या मालती ने टास्क में उठाया तान्या पर हाथ? अमाल ने कहा-बदतमीज

संक्षेप: बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन टास्क से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मालती चाहर ने तान्या मित्तल पर टास्क के दौरान हाथ उठाया है। इस नॉमिनेशन टास्क में सभी घरवाले नॉमिनेटेड हैं।

बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पढ़ाव के करीब पहुंच गया है। अगले दो हफ्तों में शो का फिनाले है और अभी भी घर में 9 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है मेकर्स मिड वीक एविक्शन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें सभी घरवाले नॉमिनेट हुए हैं। दरअसल, इन सभी घरवालों को एक मौका दिया गया था कि वो कितने भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। बिग बॉस के नए प्रोमो के मुताबिक इस टास्क में मालती, तान्या से इतना परेशान हो गई कि शायद उन्होंने टास्क के दौरान उनपर हाथ उठा दिया।

क्या मालती ने उठाया तान्या पर हाथ? दरअसल, नॉमिनेशन टास्क में सभी घरवालों को ये मौका दिया गया था कि वो जिस भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेंगे उसके चेहरे पर नॉमिनेटेड वाली स्टैम्प लगा देंगे। सभी कंटेस्टेंट बारी-बारी आए और जिन्हें वो बाहर निकालना चाहते हैं उनके चेहरे पर नॉमिनेटेड का स्टैम्प लगा दिया। इस दौरान जब तान्या ने मालती के चेहरे पर स्टैम्प लगाने की कोशिश की तो उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक मालती ने हाथ उठाया है। वहीं कुछ यूजर्स पुष्टि के लिए आज के एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं।