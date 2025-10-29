Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 did abhishek Bajaj commented on ashnoor kaur underarms body hair watch viral clip
Bigg Boss 19: अभिषेक ने अंडरआर्म्स हेयर की उड़ाई खिल्ली तो शेव करती दिखीं अश्नूर, भड़के लोग

Bigg Boss 19: अभिषेक ने अंडरआर्म्स हेयर की उड़ाई खिल्ली तो शेव करती दिखीं अश्नूर, भड़के लोग

संक्षेप: बिग बॉस 19 के घर में इस वक्त अश्नूर के लुक्स पर लोगों के कमेंट्स की आलोचना हो रही है। तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने उनके वजन पर कमेंट किया, इसमें कुनिका भी साथ थीं। अब अभिषेक का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 09:24 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में अश्नूर की बॉडी शेमिंग पर तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग क्लिप वायरल कर रहे हैं जिसमें अभिषेक बजाज अश्नूर को उनके बॉडी हेयर के लिए चिढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच हंसी-मजाक में बातचीत चल रही है लेकिन बाद में अश्नूर अपने हेयर शेव करने चली जाती हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर मुद्दा उठा रहे हैं कि अभिषेक ने भी अश्नूर की बॉडी शेमिंग की। वहीं कुछ लोग बचाव में हैं कि वे दोस्त हैं।

अंडरआर्म्स पर किया कमेंट?

अभिषेक और अश्नूर साथ में होते हैं तो अभिषेक उनके कपड़ों की तरफ इशारा करके कुछ पूछते हैं। अश्नूर बोलती हैं, ये बस ठंड लग रही है। इस पर अभिषेक उनका मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं, 'कुछ छिपा रही है क्या? लग तो रहा है। स्पाइकी?' अश्नूर चिढ़कर उनको मारती हैं और बोलती हैं, तुम स्पाइकी हो। अभिषेक फिर बोलते हैं, लग तो रहा है, स्पाइकी। इस पर अभिषेक बोलते हैं, मेरे को स्पाइकी बोल रही थी। फिर अभिषेक बोलते हैं, मूंछे भी करवा लेती। अश्नूर कहती हैं, मूंछे नहीं हैं मेरी। अभिषेक बोलते हैं, मूंछें हों तो अश्नूर जैसी। इसके बाद अश्नूर अपने बॉडी हेयर शेव करती दिखाई देती हैं। लोग इस पर भी लिख रहे हैं कि अश्नूर को शर्मिंदगी हुई तो शेव करना पड़ा।

क्लिप पर आ रहे हैं ऐसे कमेंट्स

अब इस क्लिप पर लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक ने भी अश्नूर की बॉडी शेमिंग की लेकिन उन्हें कोई ट्रोल नहीं कर रहा। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि दोस्तों के बीच ये सब चलता है। एक यूजर ने लिखा है, मैडम वे दोस्त हैं, वे पहले ही दिन से झगड़ रहे हैं। अभिषेक और अश्नूर के बीच वो बॉन्ड है। तान्या को बॉडीशेमिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। तान्या मित्तल बहुत नेगेटिव महिला है। एक और ने लिखा है, अरे फ्रेंड्स में ये सब चलता है। एक ने लिखा है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और कमेंट है, बजाज को शरम आनी चाहिए। बिग बॉस 19 से जुड़े और अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें Live Hindustan

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।