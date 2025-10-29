Bigg Boss 19: अभिषेक ने अंडरआर्म्स हेयर की उड़ाई खिल्ली तो शेव करती दिखीं अश्नूर, भड़के लोग

संक्षेप: बिग बॉस 19 के घर में इस वक्त अश्नूर के लुक्स पर लोगों के कमेंट्स की आलोचना हो रही है। तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने उनके वजन पर कमेंट किया, इसमें कुनिका भी साथ थीं। अब अभिषेक का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

बिग बॉस 19 में अश्नूर की बॉडी शेमिंग पर तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग क्लिप वायरल कर रहे हैं जिसमें अभिषेक बजाज अश्नूर को उनके बॉडी हेयर के लिए चिढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच हंसी-मजाक में बातचीत चल रही है लेकिन बाद में अश्नूर अपने हेयर शेव करने चली जाती हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर मुद्दा उठा रहे हैं कि अभिषेक ने भी अश्नूर की बॉडी शेमिंग की। वहीं कुछ लोग बचाव में हैं कि वे दोस्त हैं।

अंडरआर्म्स पर किया कमेंट? अभिषेक और अश्नूर साथ में होते हैं तो अभिषेक उनके कपड़ों की तरफ इशारा करके कुछ पूछते हैं। अश्नूर बोलती हैं, ये बस ठंड लग रही है। इस पर अभिषेक उनका मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं, 'कुछ छिपा रही है क्या? लग तो रहा है। स्पाइकी?' अश्नूर चिढ़कर उनको मारती हैं और बोलती हैं, तुम स्पाइकी हो। अभिषेक फिर बोलते हैं, लग तो रहा है, स्पाइकी। इस पर अभिषेक बोलते हैं, मेरे को स्पाइकी बोल रही थी। फिर अभिषेक बोलते हैं, मूंछे भी करवा लेती। अश्नूर कहती हैं, मूंछे नहीं हैं मेरी। अभिषेक बोलते हैं, मूंछें हों तो अश्नूर जैसी। इसके बाद अश्नूर अपने बॉडी हेयर शेव करती दिखाई देती हैं। लोग इस पर भी लिख रहे हैं कि अश्नूर को शर्मिंदगी हुई तो शेव करना पड़ा।



