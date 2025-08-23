Bigg Boss 19 Designer Omung Kumar Reveal why there will be no jail this time बिग बॉस 19 में नहीं होगी जेल, घर के डिजाइनर ने बताई वजह, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में नहीं होगी जेल, घर के डिजाइनर ने बताई वजह

बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। इस बार घर में कंटेस्टेंट के लिए कोई जेल नहीं होगी। घर के डिजाइनर उमंग कुमार ने बताया कि उन्होंने क्यों जेल नहीं डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि उस घर में रहना जेल जैसा ही है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:22 PM
बिग बॉस 19 की शुरुआत में बस एक दिन की देरी है। फैंस शो को लेकर अभी से काफी उत्साहित हो गए हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि शो में कौन हिस्सा लेगा। इसी के साथ, फैंस ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का घर कैसा होगा। बिग बॉस के घर में इस बार कई चीजें अलग होंगी। इसमें से एक चीज है कि इस बार घर में कोई जेल नहीं होगा। घर के डिजाइनर उमंग कुमार ने बताया क्यों उन्होंने घर में इस बार कोई जेल नहीं बनाई है।

क्यों इस बार नहीं होगी जेल

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, उमंग ने कहा कि इस बार वो जेल नहीं बनाना चाहते हैं। उमेंग ने बताया, "हमने पिछले साल जेल दिखाई थी। पिछले साल बहुत साफ था कि किचन के पास जेल है। तो इस साल, हमने सोचा कि जेल नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस जगह में रहना, खुद ही एक जेल है।"

घर में होंगे सीक्रेट रूम्स

उमंग कुमार ने आगे कहा कि इस बार कई सीक्रेट रूम्स होंगे जहां सारी मस्ती और पागलपन होगा। उन्होंने कहा कि इस बार जेल नहीं होगी, लेकिन पूरे सीजन के दौरान दूसरी सजाएं होंगी। इस बार घर में एक दूसरी नई चीज ये है कि घर में असेंबली रूम होगा। इस असेंबली रूम में घरवाले घर के मुद्दों पर एक दूसरों से लड़ेंगे और अपनी राय सामने रखेंगे।

पिछले साल घर का अहम हिस्सा था जेल

बता दें, पिछले सीजन में जेल घर का एक अहम हिस्सा थी। जेल में रहने वाले कंटेस्टेंट्स को खास पावर मिलती थीं। घर का राशन भी जेल में रहने वाले लोग तय कर रहे थे। जेल के अंदर पिछली बार एक फोन भी था जिसपर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से सीधेतौर पर बात करते थे।

