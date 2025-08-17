Bigg Boss 19 Deepika Padukon Ex Boyfriend Muzammil Ibrahim Reacted Salman Khan Show Offer Because This Big Resign Bigg Boss 19: दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड ने ठुकराया शो का ऑफर, अप्रोच करने वालों को किया ब्लॉक, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने के लिए कई स्टार्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जो नाम इस शो के लिए चर्चा में आया है, उसे सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड का है।

Priti Kushwaha एएनआईSun, 17 Aug 2025 02:40 PM
Bigg Boss 19 Latest Update: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। शो में इस बार काफी कुछ बदलने वाला है। अब तक बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने के लिए कई स्टार्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। कई स्टार्स के नाम को कंफर्म भी बताया जा रहा है। ऐसे में अब जो नाम इस शो के लिए चर्चा में आया है, उसे सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड का है।

दीपिका के एक्स ने मारी शो को लात

बिग बॉस 19 के लिए किसी और को नहीं बल्कि, दीपिका पादुकोण के एक्स रह चुके एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम हैं। राष्ट्रीय वीर पुरस्कार विजेता मुजम्मिल ने हाल ही में फिल्मीबीट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मुजम्मिल ने बताया कि उन्हें बिग बॉस 19 का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुजम्मिल ने कहा, 'बिग बॉस एक रियलिटी बेस्ड शो है ना की टैलेंट शो। इसमें कोई टैलेंट है ही नहीं तो मैं जाकर क्या करूंगा यह मेरे जॉनर का शो नहीं है।'

इस शो में जाना चाहते हैं मुजम्मिल

इसी दौरान जब एंकर ने मुजम्मिल इब्राहिम से पूछा कि 'क्या आप भविष्य में कभी भी जाना चाहेंगे ?' इस पर एक्टर ने कहा, 'जिसने भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की उसे मैंने एक-एक करके सभी को ब्लॉक कर दिया है।'इसके बाद एंकर ने पूछा कि 'क्या आप कभी खतरों के खिलाड़ी शो में जाना चाहेंगे ?' इसपर एक्टर ने जवाब देते हुए कहा- 'हां, कम से कम उसमें टैलेंट है वो देखा जा सकता है, लेकिन बिग बॉस नहीं।'

मॉडलिंग के दिनों में किया दीपिका को डेट

दीपिका पादुकोण और मुजम्मिल इब्राहिम कथित तौर पर अपने शुरुआती मॉडलिंग के दिनों में, यानी 2002 में मुंबई आने के बाद, दो साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। मुजम्मिल के अनुसार, दीपिका ने पहल की और आखिरकार उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। रणवीर सिंह से दीपिका की शादी तक दोनों के बीच दोस्ती बनी रही। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेकअप के बाद वे संपर्क में थे, लेकिन दीपिका की शादी के बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी।

घर में नहीं होगी जेल

बिग बॉस से जुड़ी अपडेट देने वाले biggboss.tazakhabar ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि 'बिग बॉस 19' के घर में इस बार कोई जेल नहीं होगी। वहीं 'बिग बॉस 19' के घर में 19 अगस्त को मीडिया एंट्री करेगी और घर का एक्सक्लूसिव टूर करेगी। पोस्ट के सामने आते ही फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। साथ ही लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है। बता दें कि शो के प्रीमियर की बात करें तो बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त ये होगा।

