Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 daboo malik says he loves tanya malik calls her rare discovery talks about amaal relationship with her
Bigg Boss 19: अमाल के पिता डब्बू हैं तान्या मित्तल के फैन, बोले- वह जो कुछ बोलती है वो सब…

Bigg Boss 19: अमाल के पिता डब्बू हैं तान्या मित्तल के फैन, बोले- वह जो कुछ बोलती है वो सब…

संक्षेप: Bigg Boss 19: अमाल मलिक और तान्या मलिक की बॉन्डिंग शो में चर्चा में रही अब अमाल के पिता डब्बू मलिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि तान्या अपनी दुनिया के बारे में जो कुछ भी बोलती हैं, वह सब पर यकीन करते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 10:39 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक तान्या मित्तल के फैन बन चुके हैं। उनका कहना है कि वह बिग बॉस 19 की रेयर डिस्कवरी हैं। उन्होंने अमाल और तान्या की बॉन्डिंग पर भी बात की साथ ही अश्नूर की तारीफ की। डब्बू का कहना है कि लोगों को भले कमियां दिख रही हों लेकिन उन्हें सारे कंटेस्टेंट्स बच्चे की तरह लग रहे हैं। वह शो के बाद तान्या को स्पेशली हेलो बोलना चाहते हैं।

बहुत पसंद हैं तान्या

डब्बू मलिक बॉलीवुड बबल से बातचीत कर रहे थे। जब तान्या मित्तल और अमाल मलिक की बॉन्डिंग पर बात की गई तो डब्बू बोले, आई लव तान्या मित्तल। मुझे वो बहुत पसंद है। अब मुझे ये मत पूछो कि वो गेम खेल रही है या पॉलिटिकल है या जो भी है लेकिन जो भी वह पर्सनैलिटी है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं हमेशा से कहता हूं कि वह स्पेशल है।

अमाल, तान्या हैं दोस्त

अमाल और तान्या को कपल के तौर पर दिखाया जा रहा है इस पर डब्बू बोले, मुझे लगता है दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि अमल वैसा कैरेक्टर है। क्या वो चीज लोगों ने नोटिस नहीं की? वह महिलाओं के साथ रिश्ते के मामले में बहुत सुलझा हुआ है। वह जिस तरह से महिलाओं से बात करता है वह काबिलेतारीफ है। यहां पर तो लोग 2 मिनट में गले लगना शुरू हो जाते हैं और कहानियां शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी तान्या मित्तल शो की रेयर डिस्कवरी है।

डब्बू को तान्या की बातों पर भरोसा

डब्बू से पूछा गया कि तान्या जो सब बोल रही हैं, जिस तरह की अपनी दुनिया बता रही हैं उस पर क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? इस पर डब्बू बोले, यार वो तो मैं बिलीव करता हूं। सब कुछ सही है, मैं बिलीव करता हूं और मैं तो लाइक अ फैन मोमेंट हो गया है तो लोग अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि अगर किसी को स्पेशली मैं मिलना चाहूंगा शो के बाद तो मैं तान्या मित्तल को जरूर हेलो कहना चाहूंगा।

क्या तान्या को बुलाएंगे घर?

पूछा गया कि शो से बाहर आने के बाद क्या तान्या को घर पर बुलाएंगे। डब्बू बोले, क्यों नहीं। मैं सबसे मिलना चाहूंगा। क्या ही बताऊं मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब पेरेंट्स हैं। सब पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, हम लोग पेरेंट्स की नजर से देख रहे हैं। अश्नूर भी क्यूट है। सबका नाम नहीं ले सकता। मुझे सभी पसंद हैं।

ये भी पढ़ें:राम नाम जपने वालीं तान्या ने बकीं गालियां, अभिषेक बजाज के साथ झगड़े में खोया आपा
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।