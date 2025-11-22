Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर ने लगाई कुनिका को फटकार, एक्ट्रेस को मांगनी पड़ी मालती से माफी

Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर ने लगाई कुनिका को फटकार, एक्ट्रेस को मांगनी पड़ी मालती से माफी
बिग बॉस 19 में अपनी बहन मालती चाहर को सपोर्ट करने पहुंचे दीपक चाहर ने कुनिका सदानंद के लेस्बिन वाले कमेंट पर अपनी बात रखी है। दीपक की फटकार के बाद कुनिका ने मालती से माफी मांगी।
बिग बॉस 19 का पिछला हफ्ता कंटेस्टेंट के परिवार वालों के नाम रहा। कई इमोशनल पल देखने को मिले तो कुछ ने ऑडियंस को खूब हंसाया। इस बीच मालती को सपोर्ट करने पहुंचे उनके क्रिकेटर भाई दीपक चाहर ने बहन के लिए ना सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि कुनिका को उनकी गलती का एहसास करवाया। दरअसल, पिछले हफ्ते एक एपिसोड के दौरान कुनिका ने मालती को लेस्बियन कह दिया था। ये कमेंट उनके बेटे अयान को भी सही नहीं लगा और उन्होंने घर में आने के बाद मालती से माफी मांगी थी। अब दीपक चाहर ने अपनी बहन का साथ दिया है।
मालती पर लेस्बियन कमेंट पर भाई दीपक का रिएक्शन
जब घरवालों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो कुनिका सदानंद ने दीपक से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी और मालती की लड़ाई देखी है। इस पर दीपक ने सीधा उस घटना का जिक्र किया जब कुनिका ने मालती को 'लेस्बियन' कहा था। दीपक ने कुनिका को सभी घरवालों के सामने कहा, "आपने अगर किसी को लेस्बियन बोला या गे बोल दिया, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहूंगा के आप गलत बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आपने ये बोला था के मैं 100 परसेंट श्योर हूं, के वो लेस्बियन है, ये बहुत गलत बात है।"
कुनिका ने मांगी माफी
दीपक ने आगे अपनी बात समझाते हुए कहा कि कुनिका के इस कमेंट का मालती की निजी जिंदगी और बाहर की दुनिया में उनकी छवि पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “ये मैरिड तो है नहीं, अगर इसने भी किसी के बारे में तो वो भी मैरिड नहीं। तो अगर मैरिड नहीं है कोई और अगर आप उसके बारे में बोल दो तो।उसकी इस शो के बाद में हो सकता है के लोगों के दिमाग में इमेज बैठ जाए।” दीपक की इस फटकार के बाद कुनिका ने मालती से माफी मांगी।
