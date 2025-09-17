Bigg Boss 19 Contestants Fees Gaurav Khaana Highest Paid Kunickaa Sadanand Amaal Mallik know who is getting what बसीर से कम है कुनिका सदानंद की फीस? जानें बिग बॉस में कितना कमा रहे जीशान और तान्या मित्तल, Tv Hindi News - Hindustan
बसीर से कम है कुनिका सदानंद की फीस? जानें बिग बॉस में कितना कमा रहे जीशान और तान्या मित्तल

बिग बॉस के इस सीजन में सबसे ज्यादा फीस कमाने वाले कंटेस्टेंट गौरव खन्ना हैं। कमाई के मामले में शो में दूसरे नंबर पर अमाल मलिक हैं। आइए जानते हैं कुनिका, मृदुल और बाकी सदस्यों की कमाई। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 05:44 PM
बिग बॉस 19 बेहद दिलचस्प आ रहा है। इस शो की शुरुआत ही धमाकेदार हुई है। शो में कई जानेमाने चेहरे पहुंचे हैं। इन चेहरों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर गौरव खन्ना हैं। कथित तौर पर गौरव खन्ना को हर हफ्ते शो के लिए 17.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब है गौरव खन्ना को हर दिन 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं।

दूसरे नंबर पर अमाल मलिक

टाइम्स ऑफ इंडिया और डेकेन क्रॉनिकल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर अमाल मलिक को इस शो के लिए हर हफ्ते 8.75 लाख रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब है अमाल मलिक हर दिन 1.25 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं।

कितनी है अशनूर और आवेज की फीस

अशनूर कौर और आवेज दरबार की बात करें तो इन दोनों कंटेस्टेंट्स को 6 लाख रुपये हर हफ्ते मिल रहे हैं। वहीं, तान्या मित्तल और बसील अली हर हफ्ते 3 से 6 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं।

जीशान को मिल रहे इतने लाख

कुनिका सदानंद की बात करें तो उन्हें इस शो में हर हफ्ते दो से चार लाख रुपये मिल रहे हैं। मृदुल तिवारी की बात करें तो उन्हें हर हफ्ते 4 से 6 लाख रुपये मिल रहे हैं। जीशान कादरी के बारे में बात करें तो उन्हें हर हफ्ते 2 से 5 लाख रुपये मिल रहे हैं।

Bigg Boss 19

