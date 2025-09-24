Bigg Boss 19 Contestant Who Should Get Evicted This Contestant Got Maximum Votes BB 19: इस हफ्ते किसे होना चाहिए बेघर? ना नीलम ना गौरव, इनके कंटेस्टेंट को मिले सबसे ज्यादा वोट, Tv Hindi News - Hindustan
BB 19: इस हफ्ते किसे होना चाहिए बेघर? ना नीलम ना गौरव, इनके कंटेस्टेंट को मिले सबसे ज्यादा वोट

Bigg Boss 19 Contestants: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए खिलाड़ियों में किसे हो जाना चाहिए बेघर? जनता ने इस खिलाड़ी के नाम पर डाले सबसे ज्यादा वोट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:59 AM
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 से इस हफ्ते कोई एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाएगा। कॉमिक कमेंट्री वाला टास्क हारने के बाद मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौर, नीलम गिरी, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन इनमें से कौन इस हफ्ते गेम में रुकेगा और कौन वापस घर जाएगा, इस सवाल का जवाब जनता अपने वोटों के जरिए देगी। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान ने एक पोल के जरिए जानने की कोशिश की, कि पब्लिक का रुझान किस तरफ है।

अब भी गौरव खन्ना के सपोर्ट में खड़े हैं फैस

घर में परफॉर्म नहीं करने के लिए बदनाम हुए गौरव खन्ना लगातार पांचवें हफ्ते भी शो में टिके हुए हैं। किस खिलाड़ी को इस हफ्ते बाहर हो जाना चाहिए इसके लिए सबसे कम (13%) लोगों ने गौरव खन्ना को वोट किया है। यानि गौरव के फैंस अभी भी उनके साथ खड़े हैं और परफॉर्म नहीं करने के बावजूद लोग उन्हें शो में देखना चाहते हैं। आवेज दरबार को 26% वोट मिले हैं और इस तरह वह इस हफ्ते दूसरे सबसे सुरक्षित खिलाड़ी हैं। नीलम गिरी को 27% लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है।

इस खिलाड़ी को बाहर करना चाहते हैं फैंस

लेकिन जिस खिलाड़ी को बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा वोट आए हैं वो हैं- प्रणित मोरे। बिग बॉस हाउस में प्रणित कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं और बावजूद उनकी स्टैंडअप कॉमेडी के, वो शो में मुनव्वर फारुकी जैसा जादू नहीं चला सके हैं। प्रणित को 32% लोगों ने वोट करके बाहर करने की बात कही है। लेकिन क्या वाकई इस हफ्ते प्रणित ही बेघर होंगे, या फिर मेकर्स गौरव खन्ना या किसी और खिलाड़ी को घर से बेघर करके मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। बता दें कि नेहल को पिछले हफ्ते बाहर करने के बावजूद मेकर्स ने बाहर नहीं किया था। उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया था और वह जल्द ही कमबैक करेंगी।

