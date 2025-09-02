bigg boss 19 contestant tanya mittal tells her house looks better than 7 star hotel people call her feku तान्या मित्तल बोलीं- 7 स्टार होटल से बढ़िया है उनका घर; हर फ्लोर पर 5 नौकर, 7 ड्राइवर और…, Tv Hindi News - Hindustan
तान्या मित्तल बोलीं- 7 स्टार होटल से बढ़िया है उनका घर; हर फ्लोर पर 5 नौकर, 7 ड्राइवर और…

तान्या मित्तल ने अपनी जिस तरह की लाइफस्टाइल बताई है बिग बॉस के सारे दर्शक उनका घर देखना चाहते हैं। शो में नीलम भी उनसे पूछ बैठीं तो तान्या ने बताया कि उनका घर स्वर्ग जैसा ही है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 03:10 PM
बिग बॉस 19 में हिस्सा ले रही तान्या मित्तल इस सीजन की सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट हैं। अपनी लाइफस्टाइल और बिजनस के बारे में उन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहे। हर कोई उनकी असल जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। एक वायरल में साथी कंटेस्टेंट तान्या से पूछती हैं कि उनका घर कैसा है। इस पर तान्या बताती हैं कि उनका घर 7 स्टार से भी महंगा लगता है।

स्वर्ग जैसा है घर

कंटेस्टेंट तान्या से पूछती है, तेरा घर कैसा है तान्या? इस पर तान्या बोलती है, 'बहुत सुंदर है। स्वर्ग होता है ना, अगर वो धरती पर होता तो ऐसा ही दिखता। सपनों जैसा है। मतलब बाहर जाओ ना 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में चली जा वो सस्ते लगेंगे इसके आगे। तेरे को ऐसे लगेगा कि मैं कहां आ गई। पूरा एक फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए। ढाई हजार स्क्वैयर फीट में मेरे कपड़े हैं।' तान्या आगे बताती हैं, 'हर फ्लोर पर 5 नौकर रहते हैं, किचन स्टाफ रहता है। 7 ड्राइवर हैं।'

पड़ोसी ने बताया कैसा है घर

इस रील पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, 'लोग इसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं।' एक कमेंट है, 'इतनी अमीर है तो बिग बॉस में क्यों गई।' एक ने कमेंट किया है, यार मुझे इसका घर देखना है। इस पर एक ने जवाब दिया है, मेरे घर के साइड में इसका घर है। नीचे कैनरा बैंक भी है इसके घर में। बहुत नॉर्मल है। कुछ ऐसा खास नहीं है, सब झूठ है। बहुत फेकू है ये। एक और ने लिखा है, 'मैंने एक रील स्क्रॉल करते हुए इसका किचन देखा है, इससे मच बेटर हमारे किचन होंगे सच में।' एक कमेंट है, जो भी हो मनोरंजन कर रही है। कुछ लोगों ने इनकमटैक्स के सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करके लिखा है कि तान्या के घर राउंड मारकर आएं।

