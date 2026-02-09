बिग बॉस 19 में ऐसी हो चुकी थी तान्या मित्तल की हालत, लिखा- जिस दिन पढ़ाई छोड़कर निकली और..

बिग बॉस 19 में ऐसी हो चुकी थी तान्या मित्तल की हालत, लिखा- जिस दिन पढ़ाई छोड़कर निकली और..
Bigg Boss 19 Contestant: तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। वो टॉप 5 तक का सफर तय करने में कामयाब रही थीं, लेकिन अब उन्होंने एक पोस्ट में बताया है कि उनकी हालत कैसी हो चुकी थी।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल टॉप 5 तक का सफर तय करने में कामयाब रही थीं। घर से बेघर होने वाली वो चौथी कंटेस्टेंट थीं। बिग बॉस 19 में थर्ड रनर अप रहीं तान्या मित्तल सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ जुड़ी रहती हैं और एक हालिया पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे बिग बॉस हाउस में उनका कई बार हार मानकर बाहर हो जाने का दिल किया लेकिन वो मैदान में डटी रहीं। तान्या मित्तल ने एक X पोस्ट में अपने दिल की बात साझा की है।
बिग बॉस 19 में ऐसी हो चुकी थी हालत
तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब भी कोई सक्सेसफुल होता है ना, उसकी कहानी सुनकर लगता है जैसे रातों-रात कामयाबी मिल गई हो, एक ही रात में सब कुछ बदल गया। पर सच यह होता है, उस एक रात तक पहुंचने के लिए, बहुत सी रातें गुजारनी पड़ती हैं। ऐसी रातें जब लगता है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बस गिव अप करना चाहती हूं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रही हूं, जिस दिन पढ़ाई छोड़कर निकली थी, और फिर बिग बॉस के घर के अंदर, हर एक दिन ऐसा था, जब मैं गिव अप करना चाहती थी, लगता था बस अब और नहीं।'
'अगर लग रहा सब रुक गया है तो बस..'
तान्या मित्तल ने लिखा- मुझे क्या पता था, कि मेरी जिंदगी में यह लिखा है। इसलिए अगर आज तुम थक गए हो, अगर लग रहा है सब रुक गया है, तो बस एक बात याद रखना, गिव अप मत करना। शायद जो कल इम्पॉसिबल लग रहा है, वही कल तुम्हारी कहानी बनने वाला है। जिंदगी के एक मोड़ पर आकर हमें लगने लगता है कि मैं किसी की मदद क्यों करूं। मैं किसी से प्यार क्यों करूं। जब लगता है कि लोग सिर्फ यूज ही करते हैं। पर सच यह है कि इस दुनिया में प्यार की बेहद कमी है।
..क्योंकि अगर आप किसी के काम आए
तान्या ने दूसरी पोस्ट में लिखा है कि प्यार देना कमजोरी नहीं होता। प्यार देना एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो दिल को बड़ा करता है और जिंदगी को भी हल्का कर देता है। इसलिए शायद बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्यार देते रहना ही सही है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। सबको प्यार करो। जितना हो सके उतना। क्योंकि अगर आप किसी के काम आ पाएं। किसी की मदद कर पाएं। तो इससे बड़ी किस्मत की बात शायद कुछ और हो ही नहीं सकती। बता दें कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चा में रही खिलाड़ियों में से एक हैं।
