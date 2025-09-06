Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal People Reaction on Parents Appeal to Not Troll BB19: 'सिर्फ मूड के चलते नौकरी ने निकाल देती थी', तान्या मित्तल के पेरेंट्स की पोस्ट पर भड़के लोग, Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal People Reaction on Parents Appeal to Not Troll

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल के माता-पिता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लोगों से अपील की थी कि वो उनकी बेटी को इस तरह ट्रोल ना करें। शो में और इंटरनेट पर उनकी बेटी को अपमानित होते देखकर उनका दिल दुखता है, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 08:12 AM
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को सोशल मीडिया पर जमकर हेट मिल रही है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में तान्या के को-कंटेस्टेंट भी उन्हें खास पसंद नहीं कर रहे हैं और घमंडी होने के लिए आए दिन उन्हें रोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में तान्या मित्तल के माता-पिता ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उनकी बेटी को ट्रोल नहीं करने की अपील की। लेकिन इस पोस्ट पर भी लोग नाराजगी जाहिर करते और तान्या के माता-पिता को रोस्ट करते दिखाई पड़े।

पोस्ट पर लोग बोले- कोई तो वजह रही होगी..

तान्या मित्तल के माता-पिता द्वारा जारी किए गए बयान पर एक शख्स ने लिखा, "ओह प्लीज, कोई तो वजह होगी कि आप एक परिवार के तौर पर खुद को इतना निगेटिवली टारगेटेड फील कर रहे हैं। इसकी वजह उसकी (तान्या की) हरकतें, उसका व्यवहार और बातचीत करने का तरीका है। आप ऐसे पोस्ट से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं, उसके एक्स इंटरव्यू देखे हैं, उसने दिखाया है कि वह किस तरह की इंसान है। वो सिर्फ मूड ठीक नहीं होने के चलते ही लोगों को नौकरी से निकाल देती थी।"

'जो नफरत मिल रही है, वो उसकी हकदार है'

शख्स ने लिखा, "उसे जो नफरत मिल रही है, वह उसकी हकदार है, महादेव उसे वो लौटाना चाहते हैं जिसकी वह असल में हकदार है।" वहीं दूसरे ने तान्या के माता-पिता की पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में लिखा, "यह निगेटिविटी उसने खुद कमाई है सर।" एक शख्स ने लिखा, "आपको यह सब करने की बजाए अपनी बेटी को समझाना चाहिए था जिसके लिए आप काफी देर कर चुके हैं।" एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "बॉस तान्या मित्तल, आपके कितने बॉडीगार्ड थे।" इसी तरह ढेरों लोगों ने तान्या के पेरेंट्स को रोस्ट किया है।

तान्या के माता-पिता ने पोस्ट में क्या लिखा

बता दें कि तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में आए दिन अपनी लग्जरी लाइफ और अपनी उपलब्धियों की दिखावेबाजी करती रहती हैं। यही वजह है कि उन्हें अधिकतर घरवाले या तो पसंद नहीं करते, या उन्हें निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। लगातार हो रही तान्या की ट्रोलिंग के बाद उनके घरवालों ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब उसका बार-बार अपमान होता है, उसे निशाना बनाया जाता है, उसके बारे में गलत बातें बोली जाती हैं तो हमें बहुत दुख पहुंचता है।" तान्या के माता-पिता ने लोगों से उनकी बेटी को ट्रोल नहीं करने की अपील की थी।

