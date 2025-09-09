ये है तान्या मित्तल का घर? वायरल क्लिप में पर्दे देख लोगों ने उड़ाई खिल्ली, बोले- लिफ्ट कहां है?
कोई बिग बॉस का ये सीजन भले ही ना देख रहा हो लेकिन तान्या मित्तल का घर हर कोई देखा चाहता है। उन्होंने जिस तरह से इसकी तारीफ की है उससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की रईसी की बातें सुनने के बाद हर कोई उनका घर देखना चाहता है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई लोग बड़े-बड़े घरों को तान्या का घर बताकर फेक रील्स वायरल कर रहे हैं। अब एक रील में तान्या केक काटती दिख रही हैं। कई वजहों से लोगों को लग रहा है कि यही तान्या का असली घर है। तान्या ने जिस हिसाब से अपने घर का डिसक्रिप्शन दिया था, उससे इस घर की तुलना करके लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।
लोग खोज रहे हैं तान्या मित्तल का घर
एक इंस्टाग्राम यूजर ने तान्या वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है, तान्या मित्तल का घर। लिफ्ट तो है ही नहीं। वीडियो में तान्या ने पीली साड़ी पहनी है। वीडियो में उनका वॉइस ओवर है। तान्या बोलती हैं कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। क्लिप में दिखाई देता है कि डिलीवरी बॉय एक हाथ में बुके और एक हाथ में केक लेकर आता है। एक लड़की तान्या को आवाज देकर बुलाती है तो वह 4-5 सीढ़ियां उतरकर नीचे आती हैं। तान्या अपनी मां को आवाज देते हुए ऊपर जाती हैं।
सरप्राइज गिफ्ट का वीडियो
वॉइस ओवर में तान्या कहती हैं, मुझे इतना स्पेशल बहुत दिनों बाद फील हुआ। तान्या केक काटती हैं और इसके अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स निकलता है। वह खुश हो जाती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें पता नहीं पर किसी ने सरप्राइज भेजा है। तान्या जहां बैठी हैं वहां पर्दे पर उनके फोटोज दिखाई दे रहे होते हैं।
क्यों हो सकता है ये तान्या का घर
तान्या हमेशा अलग-अलग जगहों के वीडियोज डालती हैं जिनमें उनका घर नहीं होता। इस वीडियो को देखकर लोग मान रहे हैं कि ये तान्या का घर हो सकता है क्योंकि तान्या अपनी मां को आवाज देती हैं। घर के पर्दों पर उनके फोटोज हैं जो कि होटल में या किसी और के घर पर होने की संभावना कम है।
लोगों की ट्रोलिंग
इस वीडियो पर लोगों ने काफी ट्रोलिंग भी की है। एक ने लिखा है, इसने बोला था कि इसका घर बिग बॉस के घर से बड़ा है, मुझे खुशी है कि मैं अब देख सकती हूं। एक ने लिखा है, 5 नौकर, लिफ्ट, स्वर्ग सब कहां है? एक का कमेंट है, पर्दे... हे भगवान ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। एक और ने लिखा है, कोई कितना आत्ममुग्ध हो सकता है कि पर्दों पर अपनी ही फोटो लगवा रखी है। एक ने लिखा है, भाई तो इसको दीदी बोल रहा है, ये तो बोली थी बॉस कहता है।लोगों ने ये भी लिखा है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। तान्या ने खुद को ही गिफ्ट दिया है।
