BB19: तान्या मित्तल का पहला ऐड देखा? पब्लिक बोली- नहीं होगा तुझसे बहन

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल इस सीजन की सबसे विवादित खिलाड़ियों में से एक रही हैं। अब तान्या मित्तल

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की सबसे सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रहीं तान्या मित्तल को बिग बॉस के बाद उनका पहला ब्रांड कोलैब मिल गया है। तान्या मित्तल का यह पहला विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है और ऑडियंस उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स को लेकर उन्हें जज कर रहे हैं। बता दें कि तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में पहली कंटेस्टेंट रहीं जिन्हें शो में रहते हुए ही एकता कपूर ने शो ऑफर कर दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या मित्तल के ऐड में क्या दिखाया तान्या मित्तल ने बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद एक होम मसाजिंग कंपनी का विज्ञापन किया है जो कि घर बैठे कोरियाई मसाज सर्विस उपलब्ध करवाती है। वीडियो में तान्या मित्तल हमेशा की तरह लंबी-लंबी फेंकती नजर आती हैं, लेकिन जब उनकी दोस्त उनका मोबाइल चेक करके उनकी पोल खोल देती है तो इस कंपनी के बारे में बताती हैं जिसका वो विज्ञापन कर रही हैं।