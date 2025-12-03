Hindustan Hindi News
BB19: गौरव की एक्टिंग से लेकर तान्या के आंसुओं तक, कॉमेडियन्स करेंगे घरवालों को इन मुद्दों पर रोस्ट

संक्षेप:

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के भीतर एक ओपन माइक नाइट रखी जाएगी, जिसमें स्टैंडअप कॉमेडियन्स घरवालों को जमकर रोस्ट करेंगे।

Wed, 3 Dec 2025 10:51 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का यह फिनाले वीक चल रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। मेकर्स फिनाले वीक को खास बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और हर रोज कुछ ना कुछ खास पेश करने की कोशिश लगातार जारी है। बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है जिसमें तीन स्टैंडअप कॉमेडियन्स घरवालों को एंटरटेन करते नजर आएंगे। घरवालों के साथ-साथ जनता के लिए भी मनोरंजन की डोज कम नहीं रहने वाली है।

गौरव खन्ना को कहा एक्टर

जो कॉमेडियन्स घरवालों का मनोरंजन करने बिग बॉस फिनाले में आने वाले हैं, उनके नाम हैं- गुरलीन पन्नू, सुमैरा शेख और कुल्लू। ये तीनों ही कॉमेडियन्स घरवालों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन पर तंज भी कसेंगे। जहां गुरलीन ने गौरव खन्ना को रोस्ट करते हुए कहा- गौरव जी आपको बहुत-बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप पार्टिसिपेंट होने की। वहीं सुमैरा ने अमाल मलिक पर निशाना साधा और कहा- आप बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बनोगे, क्योंकि आप पीठ पीछे बहुत अच्छी बात करते हो।

किसने किसको किया रोस्ट?

जब शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट नहीं बचे तो फरहाना भट कैसे बच जातीं, कुल्लू ने उन्हें रोस्ट करते हुए कहा, "प्रणित रेडियो पर हिट हुआ था, रेडियो पर इसलिए क्योंकि वहां पर आवाज सुनाई देती है सिर्फ। फरहाना जी मॉडलिंग में हिट होंगी क्योंकि उसमें आवाज नहीं सुनाई देती है। गुरलीन ने तान्या को रोस्ट करते हुए कहा- बहुत अच्छी जोड़ी है फरहाना और मालती की, लेकिन एक बात पक्की है कि लड़ाई कोई भी करे घायल तान्या ही होती है। कुल मिलाकर घरवाले जमकर एंटरटेन होने वाले हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
