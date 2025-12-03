BB19: गौरव की एक्टिंग से लेकर तान्या के आंसुओं तक, कॉमेडियन्स करेंगे घरवालों को इन मुद्दों पर रोस्ट

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के भीतर एक ओपन माइक नाइट रखी जाएगी, जिसमें स्टैंडअप कॉमेडियन्स घरवालों को जमकर रोस्ट करेंगे।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का यह फिनाले वीक चल रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। मेकर्स फिनाले वीक को खास बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और हर रोज कुछ ना कुछ खास पेश करने की कोशिश लगातार जारी है। बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है जिसमें तीन स्टैंडअप कॉमेडियन्स घरवालों को एंटरटेन करते नजर आएंगे। घरवालों के साथ-साथ जनता के लिए भी मनोरंजन की डोज कम नहीं रहने वाली है।

गौरव खन्ना को कहा एक्टर जो कॉमेडियन्स घरवालों का मनोरंजन करने बिग बॉस फिनाले में आने वाले हैं, उनके नाम हैं- गुरलीन पन्नू, सुमैरा शेख और कुल्लू। ये तीनों ही कॉमेडियन्स घरवालों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन पर तंज भी कसेंगे। जहां गुरलीन ने गौरव खन्ना को रोस्ट करते हुए कहा- गौरव जी आपको बहुत-बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप पार्टिसिपेंट होने की। वहीं सुमैरा ने अमाल मलिक पर निशाना साधा और कहा- आप बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बनोगे, क्योंकि आप पीठ पीछे बहुत अच्छी बात करते हो।