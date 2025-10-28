Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: नेहल चुडासमा बोलीं- मैं चाहती हूं फरहाना भट्ट ‘बिग बॉस 19’ जीते, दूसरे नंबर पर मेरे लिए…

Bigg Boss 19: नेहल चुडासमा बोलीं- मैं चाहती हूं फरहाना भट्ट ‘बिग बॉस 19’ जीते, दूसरे नंबर पर मेरे लिए…

संक्षेप: Nehal Chudasama Bigg Boss 19 Top 4: नेहल चुडासमा ने ‘बिग बॉस 19’ से एविक्ट होने के बाद अपने टॉप-4 सदस्य बताए। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि फरहाना भट्ट शो जीतें।

Tue, 28 Oct 2025 06:21 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर निकलने के बाद नेहल चुडासमा ने फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यूज में साफ कहा है कि वह अपनी दोस्त फरहाना भट्ट को ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी उठाते देखना चाहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ‘बिग बॉस 19’ के टॉप 4 में किन-किन सदस्यों को देखती हैं।

ये हैं नेहल के टॉप 4

नेहल चुडासमा ने ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “टॉप 5 मेरे हिसाब से…मैं चाहती हूं कि फरहाना बिग बॉस जीते तो फरहाना। मुझे लगता है कि गौरव खन्ना रहेंगे टॉप 5 में। शहबाज क्योंकि वो एंटरटेन करते हैं। तान्या क्योंकि वो जो भी झूठ बोल रही हैं, जो भी कर रही हैं उससे शो को तो फायदा हो ही रहा है। इनके अलावा…। फिलहाल तो टॉप 4 ही हैं।”

‘बिग बॉस 19’ फिनाले

कहा जा रहा है कि ‘बिग बॉस 19’ का फिनाले दिसंबर में प्लान किया गया है, लेकिन अभी मेकर्स ने डेट फाइनल नहीं की है। वे टीआरपी और ट्रेंड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब सही रहा तो वे शाे को दो हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर देंगे। इतना ही नहीं, 2 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स को भी लेकर आएंगे।

कौन-कौन है शो में?

नेहल चुडासमा और बसीर अली के एलिमिनेशन के बाद अब शो में मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अश्नूर कौर, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल और नीलम गिरी हैं। इनमें से इस हफ्ते गौरव, प्रणित, फरहाना, कुनिका, अमाल, शहबाज, तान्या और नीलम नॉमिनेटेड हैं।

