नेहल चुडासमा के पीछे पड़ा था एक शख्स, 2025 में एक्ट्रेस पर किया था हमला, गाल पर जड़ा था थप्पड़

Bigg Boss 19 Nehal Chudasama: आइए आज आपको ‘बिग बॉस 19’ की सदस्य नेहल चुडासमा की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी बताते हैं जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है।

मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान हर जंग जीत सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा की। नेहल ने अपनी जिंदगी में कई तकलीफें झेलीं, लेकिन हार मानने के बजाए उन्होंने इन्हीं संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। साल 2018 में मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता और अब बिग बॉस के जरिए लोगों का दिल जीत रही हैं।

मां की मौत नेहल का जन्म 22 अगस्त 1996 को मुंबई के एक मीडिल क्लास गुजराती परिवार में हुआ। जब नेहल 13 साल की थीं तब उनकी मम्म का कैंसर से निधन हो गया था। मां की मौत ने उनके पूरे परिवार को झकझोर दिया था। मां के जाने के बाद नेहल लंबे वक्त तक डिप्रेशन से जूझती रहीं और हर रात बेचैनी के साथ सोती थीं।

बॉडी शेमिंग बचपन में उन्हें सांवले रंग और मोटापे के कारण बुली किया जाता था। एथलीट होने के बावजूद उनका वजन ज्यादा था ऐसे में लोग उन्हें ताने कसते थे।

परिवार का विरोध नेहल के पिता उनके आगे बढ़ने से सहमत नहीं थे। उनका सपना था कि नेहल 18 साल की उम्र में शादी कर ले, लेकिन नेहल मॉडलिंग और पेजेंट की दुनिया में जाना चाहती थीं। जब उन्हें पहली बार पेजेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला तो पैसे की भारी कमी थी। उस वक्त उनके छोटे भाई ने कॉलेज में एग्जाम सुपरविजन करके 400 रुपये कमाए और बहन को पेजेंट में भाग लेने के लिए पैसे दिए।

फिजिकल असॉल्ट फरवरी 2025 में नेहल की जिंदगी ने फिर से खतरनाक मोड़ लिया। एक शख्स, जिसे वे दो सालों से जानती थीं, ने उन पर हमला किया। उसने नेहल की कलाई मोड़ी, चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, शरीर पर चोट पहुंचाई और यहां तक कि कार से कुचलने की धमकी भी दी। यह शख्स लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था और मानसिक रूप से परेशान कर रहा था।

इंसाफ की लड़ाई नेहल ने तुरंत हिम्मत दिखाई और मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि वह पहले से ही कई अपराधों में शामिल था।