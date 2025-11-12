Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Contestant Neelam Giri on Taanya Mittal Wedding Plans and Guntua
BB19: नीलम ने खोले तान्या के राज, 'गुंटुआ उसका इमैजिनरी..', बोलीं- बाहर निकलेगी तो शादी करेगी

BB19: नीलम ने खोले तान्या के राज, 'गुंटुआ उसका इमैजिनरी..', बोलीं- बाहर निकलेगी तो शादी करेगी

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri: बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद जब नीलम गिरी से पूछा गया कि यह गुंटुआ कौन है जिसके बारे में आपने कैमरा पर कहा था कि वो शादीशुदा है।

Wed, 12 Nov 2025 06:49 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: पिछले वीकेंड पर 'बिग बॉस 19' में नीलम गिरी का सफर खत्म हो गया। जाने से पहले नीलम सभी घरवालों से अच्छे से मिलीं और तान्या मित्तल जो कि दूर कोने में खड़ीं रो रही थीं, उन्हें भी बुलाकर गले मिलीं। नीलम की यूं तो ज्यादातर घरवालों के साथ ट्यूनिंग ठीक थी, लेकिन तान्या मित्तल के साथ उनका एक अलग ही कनेक्शन रहा है। एविक्शन के बाद अब एक इंटरव्यू में नीलम गिरी ने तान्या मित्तल से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'बाहर निकलेगी तो शादी-वादी..'

इंडिया फोरम के साथ बाचतीत में जब नीलम से पूछा गया कि तान्या मित्तल का यह गुंटुआ कौन है, जिसके बारे में एक बार आपने फुसफुसाकर बताया था कि वो शादीशुदा है? इस सवाल के जवाब पर नीलम ने कहा, "उस बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगी। क्योंकि वह बहुत सेंसिटिव टॉपिक है।" लेकिन नीलम ने जोर देकर कहा, "हां, इतना बता सकती हूं कि गुंटुआ उसका 'इमैजिनरी' (काल्पनिक) पति है। शायद वो बाहर निकलेगी तो शादी-वादी करेगी।"

पक्की सहेलियां थीं नीलम-तान्या

बता दें कि नीलम गिरी और तान्या मित्तल के बीच घर में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। शुरू से ही दोनों को काफी वक्त साथ में देखा गया, लेकिन जब नीलम पर चमचागिरी करने के आरोप लगे और उन्हें वीकेंड का वार में भी सलमान खान की तरफ से कॉल आउट किया गया तब जाकर नीलम थोड़ा हटीं और उन्हें बाकी खिलाड़ियों के साथ देखा गया। इस दौरान नीलम और तान्या की दोस्ती में दरार पड़ती नजर आई और तभी से नीलम और तान्या की चुगलियों से लेकर उनकी बातें दर्शकों को कम सुनाई पड़ने लगीं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।