Bigg Boss 19 Contestant Mridul Tiwari Dating 3 Girls Time Tanya and Neelam Shocked Bigg Boss 19: मनचला आशिक निकला यह कंटेस्टेंट, बातों-बातों में सामने आई सच्चाई, तान्या-नीलम शॉक्ड, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Contestant Mridul Tiwari Dating 3 Girls Time Tanya and Neelam Shocked

Bigg Boss 19: मनचला आशिक निकला यह कंटेस्टेंट, बातों-बातों में सामने आई सच्चाई, तान्या-नीलम शॉक्ड

Bigg Boss 19: बिग बॉस के पॉपुलर कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी की नताशा के साथ मोहब्बत तो जग जाहिर है, लेकिन जब उनसे नीलम ने पूछा कि वह किसके साथ सीरियस हैं तो सुनिए मृदुल ने क्या जवाब दिया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:04 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: मनचला आशिक निकला यह कंटेस्टेंट, बातों-बातों में सामने आई सच्चाई, तान्या-नीलम शॉक्ड

Bigg Boss 19 Mridul Tiwari: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में शुरू से ही नताशा के लिए दीवाने होते दिखे मृदुल असल में काफी मनचले इंसान हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि उनके बयान खुद टीवी पर चीख-चीखकर बता रहे हैं। नताशा को पहली बार देखने के बाद से ही मृदुल उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते दिखाई पड़े थे, लेकिन असल में बिग बॉस के यह कंटेस्टेंट एक ही वक्त पर दो लड़कियों को डेट कर रहे हैं और वह खुद भी श्योर नहीं हैं कि वह किसको लेकर सीरियस हैं।

'दोनों से टॉप लेवल की बात चल रही है'

मेकर्स ने बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें मृदुल गार्डन एरिया में बैठे तान्या और नीलम से बात करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान नीलम जब मृदुल से पूछती हैं कि कितने बाबू बना रखा है? तो इसके जवाब में मृदुल ने कहा- दो। नीलम ने पूछा- वही वाला, फर्स्ट सेकेंड? असल में सेकेंड वाला ही ठीक है तेरा। मतलब फर्स्ट वाली। तो मृदुल ने जवाब दिया, "दोनों से टॉप लेवल की बात चल रही है अब। और जिससे ना भी चल रही हो ना...।"

"एक साथ तीन-तीन को चला रहा हूं"

मृदुल ने कहा, "मैं अब घर जाऊंगा। घर जाकर ऐसे ऑब्जर्व करूंगा कि किसका खुद से मन है।" इस पर नीलम ने उनसे कहा, "तुझे वो दोनों ऑब्जर्व करेंगी टीवी पर। तू ज्यादा मत ऐंठ। वो तुझे देख रही हैं, दोनों को दोनों के बारे में पता है।" तब मृदुल ने कहा- अच्छी बात है पता चल जाए तो। इस बार तान्या से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, "बिग बॉस पहले तो आप इस आदमी को देखो ध्यान से, यह दो-दो चला रहा है साथ में।" इस पर मृदुल ने खुश होते हुए कहा, “तीन-तीन, एक मेरी मम्मी भी तो ढूंढ रही हैं।”

ये भी पढ़ें:BB19: घरवालों ने तोड़ा यह नियम तो भड़के बिग बॉस, सभी को किया नॉमिनेट लेकिन..
ये भी पढ़ें:BB19: नॉमिनेशन्स में फंस गया यह कपल, जानिए किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस

तान्या बोलीं- कहां ले आए बिग बॉस मुझे

मृदुल ने जब कहा कि मैंने सोच रखा है कि जैसे ही मेरा सब हो जाएगा ना। मैं सब खत्म कर लूंगा। इस पर तान्या ने कहा- कहां ले आप मुझे बिग बॉस। कमेंट सेक्शन में जहां कुछ लोगों ने मृदुल की तारीफ की है, वहीं बहुत से लोग तान्या की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। बता दें कि नताशा के बिग बॉस हाउस से जाने पर मृदुल थोड़े भावुक हुए थे और उन्होंने अशनूर के जरिए उनसे अपने दिल की बात कही थी।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।