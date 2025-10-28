फरहाना भट को मिली थी एयर होस्टेस की जॉब, ट्रेनिंग के दौरान इस बात पर छोड़कर चली आईं

संक्षेप: Bigg Boss 19 Farhana Bhat: फरहाना भट ने बताया कि वो बतौर एयर होस्टेस चुनी गई थीं। शुरू में उन्हें बाल संवारना और मेकअप करना सिखाया गया और बाद में उनकी ट्रे पकड़ने और ट्रॉली लेकर चलने जैसी चीजों की ट्रेनिंग हुई।

बिग बॉस 19 के सोमवार के एपिसोड में फरहाना भट ने बताया कि कैसे उन्हें एयर होस्टेस की नौकरी ऑफर हुई थी, लेकिन वह इसे ठोकर मारकर चली आईं। फरहाना भट ने बताया कि उन्हें पता चला कि उन्हें इस प्रोफेशन में ट्रॉली लेकर चलना होगा और हाथ में ट्रे उठाकर लोगों के सामने खाना सर्व करना होगा, तो उन्होंने अपनी मां को फोन करके उन्हें वापस बुला लेने को कहा। फरहाना भट ने जिस लहजे में यह बात कही, वो पूरी एयर होस्टेस कम्यूनिटी के लिए अपमानजनक हो सकती है। अभिषेक बजाज जहां इस बात पर फरहाना की हां में हां मिलाते दिखे वहीं मृदुल ने इस बात को हंसी-मजाक में डायल्यूट कर दिया।

'मुझे घर बुलाओ, मुझे नहीं करना यह सब' फरहाना भट जब गार्डन एरिया में बैठी हुई थीं तब उन्होंने अभिषेक और मृदुल के साथ बातचीत में बताया, "मैं बतौर एयर होस्टेस रिक्रूट हुई थी। जब मैं गई तो पहले हफ्ते वो सिखाते हैं थोड़ा बाल-वाल बनाना, मेकअप-वेकअप करना सिखाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद सिखाते हैं वो ट्रे पकड़ना, ट्रॉली लेकर चलना। मैंने अपनी मां को कॉल किया कि मुझे घर बुलाओ, मुझे नहीं करना है यह सब।" बता दें कि डॉमैस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयर होस्टेस की शुरुआती तनख्वाह 35 से 60 हजार रुपये तक होती है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यह 1.2 से 2.5 लाख रुपये महीने तक जाती है।

मीका ने फरहाना भट से कही थी यह बात फरहाना भट बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में रही हैं। भले ही आप फरहाना भट को पसंद करें या नापसंद, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा ड्रामा लाने वाली खिलाड़ियों में उनका नाम जरूर गिना जाएगा। सलमान खान ने हाल ही में जब 'वीकेंड का वार' में सबसे ज्यादा पसंद और नापसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम पर वोटिंग करवाई तो फरहाना भट के नाम पर सबसे ज्यादा डिसलाइक आए। हालांकि जाते-जाते मीका उन्हें यह कह गए कि नापसंद किए जाने पर भी उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो घर में मैटर करती हैं।