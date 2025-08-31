Bigg Boss 19 Contestant Ashnoor Kaur on Working 30 Hours Straight as Child Actor BB19: अशनूर ने सुनाया शुरुआती दिनों का किस्सा, महज 4 साल की उम्र में लगातार 30 घंटे तक..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Contestant Ashnoor Kaur on Working 30 Hours Straight as Child Actor

BB19: अशनूर ने सुनाया शुरुआती दिनों का किस्सा, महज 4 साल की उम्र में लगातार 30 घंटे तक...

अशनूर कौर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब वह 'शोभा सोमनाथ की' नाम के एक सीरियल में काम कर रही थीं। उन्हें इस शो की शूटिंग के दौरान लगातार 30 घंटे काम करना पड़ा था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
BB19: अशनूर ने सुनाया शुरुआती दिनों का किस्सा, महज 4 साल की उम्र में लगातार 30 घंटे तक...

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। महज चार साल की उम्र में उन्होंने टीवी सीरियल 'झांसी की रानी' में प्राची का किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की। बतौर बाल कलाकार वह कई मिथकीय धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अशनूर ने बताया कि कई सालों तक टीवी शोज में काम करने के बाद वह 12 घंटे की शिफ्ट की मांग रख पाईं। अशनूर ने कहा कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तब एक्टर्स सेट पर कितने घंटे काम करेंगे इसे लेकर कोई रेग्युलेशन नहीं था। अशनूर ने बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब उन्होंने सेट पर 23-23 घंटे काम किया है।

लगातार काम करके बिगड़ी तबीयत

अशनूर कौर ने हटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब वह 'शोभा सोमनाथ की' नाम के एक सीरियल में काम कर रही थीं। उन्होंने इस शो में लगातार 30 घंटे तक काम किया था कि एक वक्त के बाद वह कुछ भी नहीं कर पा रही थीं। तब उनकी मां ने उनसे वैनिटी में जाकर कुछ घंटे सो जाने को कहा। अशनूर ने कहा कि जितनी देर वह आराम कर रही थीं, उस दौरान प्रोडक्शन और बाकियों को बाहर इंतजार करना पड़ा, ताकि वह काम पर वापस लौट सकें।

श्वेता तिवारी ने किया था 72 घंटे काम

बता दें कि टीवी इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स को लेकर काफी लंबे वक्त से बहस चलती रही है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्होंने एक शो की शूटिंग के दौरान लगातार 72 घंटे तक काम किया था। हितेन तेजवानी, रुबीना दिलैक और अन्य एक्टर्स भी वर्किंग आवर्स को लेकर खुलकर बोल चुके हैं। बात बिग बॉस 19 की करें तो टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा का किरदार निभा चुकीं अशनूर को सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।