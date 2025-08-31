BB19: अशनूर ने सुनाया शुरुआती दिनों का किस्सा, महज 4 साल की उम्र में लगातार 30 घंटे तक...

अशनूर कौर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब वह 'शोभा सोमनाथ की' नाम के एक सीरियल में काम कर रही थीं। उन्हें इस शो की शूटिंग के दौरान लगातार 30 घंटे काम करना पड़ा था।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। महज चार साल की उम्र में उन्होंने टीवी सीरियल 'झांसी की रानी' में प्राची का किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की। बतौर बाल कलाकार वह कई मिथकीय धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अशनूर ने बताया कि कई सालों तक टीवी शोज में काम करने के बाद वह 12 घंटे की शिफ्ट की मांग रख पाईं। अशनूर ने कहा कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तब एक्टर्स सेट पर कितने घंटे काम करेंगे इसे लेकर कोई रेग्युलेशन नहीं था। अशनूर ने बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब उन्होंने सेट पर 23-23 घंटे काम किया है।

लगातार काम करके बिगड़ी तबीयत अशनूर कौर ने हटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 6 साल की थीं, तब वह 'शोभा सोमनाथ की' नाम के एक सीरियल में काम कर रही थीं। उन्होंने इस शो में लगातार 30 घंटे तक काम किया था कि एक वक्त के बाद वह कुछ भी नहीं कर पा रही थीं। तब उनकी मां ने उनसे वैनिटी में जाकर कुछ घंटे सो जाने को कहा। अशनूर ने कहा कि जितनी देर वह आराम कर रही थीं, उस दौरान प्रोडक्शन और बाकियों को बाहर इंतजार करना पड़ा, ताकि वह काम पर वापस लौट सकें।