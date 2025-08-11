Bigg Boss 19: अब चांदनी को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, पब्लिक बोली- अनुपमा का पूरा खानदान ही...

Bigg Boss 19 Contestant: रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा की एक और एक्ट्रेस को अब बिग बॉस 19 का ऑफर मिलने की खबर है। सोशल मीडिया पर इस बारे में गॉसिप्स काफी दिलचस्प हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के प्रीमियर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बीच कयासों का सिलसिला जारी है कि कौन से सेलेब्रिटीज इस बार बिग बॉस हाउस में नजर आ सकते हैं। जहां एक तरफ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कई एक्टर्स का नाम सामने आ चुका है, वहीं अनुपमा सीरियल का हिस्सा रह चुके कुछ एक्टर्स के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो भी बिग बॉस हाउस में नजर आ सकते हैं। इस लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है।

अनुपमा फेम एक्ट्रेस को बिग बॉस का न्यौता

राजन शाही प्रोडक्शन के सीरियल 'अनुपमा' में पाखी (स्वीटी) का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस चांदनी भगवानानी के बारे में खबर है कि वो बिग बॉस हाउस में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि अनुपमा की ऑन स्क्रीन बेटी पाखी को बिग बॉस 19 के लिए संपर्क किया गया है, लेकिन क्या वह इस ऑफर को स्वीकार करेंगी? इस जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है।

बिग बॉस का न्यौता स्वीकार करेंगी चांदनी?

पोस्ट के मुताबिक चांदनी वो एक्ट्रेस हैं जो हमेशा खुलकर अपने दिल की बात सबके सामने रखती रही हैं। चांदनी ड्रामा, स्टाइल और एटिट्यूड का सटीक कॉम्बिनेशन हैं जो बिग बॉस 19 के लिए सही चॉइज साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या वह बिग बॉस हाउस में आने का न्यौता स्वीकार करेंगी? इस सवाल का जवाब भी हमें जल्द ही मिल जाएगा। 'बिग बॉस ताजा खबर' की इस पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- सब खिलाड़ी अनुपमा से ही आ रहे हैं क्या?

चांदनी को शो में लाने पर क्या बोली ऑडियंस