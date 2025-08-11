Bigg Boss 19 Contestant Anupama Fame Chandani Bhagwanani Got Salman Khan Show Offer Bigg Boss 19: अब चांदनी को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, पब्लिक बोली- अनुपमा का पूरा खानदान ही..., Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: अब चांदनी को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, पब्लिक बोली- अनुपमा का पूरा खानदान ही...

Bigg Boss 19 Contestant: रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा की एक और एक्ट्रेस को अब बिग बॉस 19 का ऑफर मिलने की खबर है। सोशल मीडिया पर इस बारे में गॉसिप्स काफी दिलचस्प हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:15 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के प्रीमियर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बीच कयासों का सिलसिला जारी है कि कौन से सेलेब्रिटीज इस बार बिग बॉस हाउस में नजर आ सकते हैं। जहां एक तरफ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कई एक्टर्स का नाम सामने आ चुका है, वहीं अनुपमा सीरियल का हिस्सा रह चुके कुछ एक्टर्स के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो भी बिग बॉस हाउस में नजर आ सकते हैं। इस लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है।

अनुपमा फेम एक्ट्रेस को बिग बॉस का न्यौता

राजन शाही प्रोडक्शन के सीरियल 'अनुपमा' में पाखी (स्वीटी) का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस चांदनी भगवानानी के बारे में खबर है कि वो बिग बॉस हाउस में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि अनुपमा की ऑन स्क्रीन बेटी पाखी को बिग बॉस 19 के लिए संपर्क किया गया है, लेकिन क्या वह इस ऑफर को स्वीकार करेंगी? इस जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है।

बिग बॉस का न्यौता स्वीकार करेंगी चांदनी?

पोस्ट के मुताबिक चांदनी वो एक्ट्रेस हैं जो हमेशा खुलकर अपने दिल की बात सबके सामने रखती रही हैं। चांदनी ड्रामा, स्टाइल और एटिट्यूड का सटीक कॉम्बिनेशन हैं जो बिग बॉस 19 के लिए सही चॉइज साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या वह बिग बॉस हाउस में आने का न्यौता स्वीकार करेंगी? इस सवाल का जवाब भी हमें जल्द ही मिल जाएगा। 'बिग बॉस ताजा खबर' की इस पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- सब खिलाड़ी अनुपमा से ही आ रहे हैं क्या?

चांदनी को शो में लाने पर क्या बोली ऑडियंस

दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया- अनुपमा सीरियल की पूरी एक्स कास्ट उठा लाएंगे तो यह शो की सारी पोल बिग बॉस हाउस में खोलकर रख देंगे। एक शख्स ने लिखा- मुझे लग रहा है सिवेत तोमर का आना कन्फर्म है। दूसरे ने लिखा- अनुपमा का पूरा खानदान इस बार बिग बॉस हाउस में रहने वाला है क्या। एक फॉलोअर ने लिखा- अनुपमा सीरियल की कास्ट बिग बॉस में धूम मचाएगी इस बार। जहां खिलाड़ियों के नामों पर गॉसिप्स जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को फाइनल लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है।

