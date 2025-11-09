BB19: अकांक्षा को धोखा देकर अभिषेक कर रहे थे इस एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट को डेट! नाम सुन लगेगा झटका
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। शो को लेकर हर पल नई अपडेट सामने आ रही है। कल यानी शनिवार का वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार रहा। सलमान खान ने घरवालों को जमकर लताड़ लगाई हैं। शो में आने के बाद अगर किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं तो वो थे अभिषेक बजाज। अभिषेक का नाम लगातार अशनूर कौर के साथ चर्चा में बना हुआ है। दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल जाता है, जिनकी शादी पहले आकांक्षा जिंदल से हुई थी।
इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे अभिषेक!
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बजाज, आकांक्षा जिंदल से शादीशुदा होते हुए भी किसी और को डेट कर रहे थे। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि अभिषेक एक्ट्रेस डोनल बिष्ट के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। दिलचस्प बात यह है कि डोनल भी बिग बॉस 15 का हिस्सा थीं, जिसे तेजस्वी प्रकाश ने जीता था।
ज्यादा समय तक नहीं था साथ
एक सूत्र ने बताया, 'अभिषेक और डोनल कुछ समय के लिए साथ रहे। जब अभिषेक, आकांक्षा से शादीशुदा थे, तब वो डोनल को डेट कर रहे थे। लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभिषेक गंभीर नहीं हैं। जल्द ही उनका ब्रेकअप भी हो गया।' सूत्र ने आगे कहा, 'उन्होंने डोनल को डेट किया था, लेकिन उस समय वह आकांक्षा के साथ नहीं थे।' अभिषेक और डोनल के रिश्ते की टाइमलाइन भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन एक बात पक्की है - दोनों पहले साथ थे। हालांकि, एक्टर के एक करीबी ने बताया कि अभिषेक डोनल को डेट कर रहे थे, लेकिन यह आकांक्षा से अलग होने के बाद की बात है।
इस साल हुई थी अभिषेक और आकांक्षा की शादी
बता दें कि कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक बजाज ने आठ साल पहले आकांक्षा जिंदल से शादी की थी। वहीं, उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और 2017 में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक यॉट पर शादी करने से पहले उन्होंने सात साल तक आकांक्षा को डेट किया। उनकी शादी की तस्वीरें भी इंटरनेट पर छाई हुई हैं।
