BB19: अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को कहा 'फेम डिगर', बोले- कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ...

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज का वो बयान उनकी टीम ने जारी किया है जिसे बिग बॉस हाउस में जाने से पहले वह अपनी टीम को दे गए थे। अभिषेक ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा को जवाब दिया है।

ॉरियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई शॉकिंग बातें मीडिया में कही थीं। जिसके बाद माना जा रहा था कि उन्हें बिग बॉस हाउस में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बुलाया जा सकता है। आकांक्षा शो में तो नहीं पहुंचीं, लेकिन अभिषेक बजाज की टीम ने उनकी तरफ से आकांक्षा के लिए जवाब जरूर जारी कर दिया है। अभिषेक बजाज की तरफ से जारी किए गए बयान में आकांक्षा को 'फेम डिगर' कहा गया है।

'कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा' आकांक्षा जिंदल ने अपनी लव स्टोरी की शुरुआत और शादी तक के बारे में बताने के बाद यह भी बताया था कि दोनों का तलाक क्यों हुआ। आकांक्षा ने अभिषेक पर धोखा देने का आरोप लगाया था। रविवार को अभिषेक बजाज की टीम की तरफ से वो बयान जारी किया गया है जो एक्टर ने इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शो में जाने से पहले अपनी टीम को दिया था। अभिषेक बजाज की पोस्ट में लिखा है, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन टीम की सलाह के मुताबिक, मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और दिमागी सुकून के लिए जरूरी है, खासतौर पर तब जब मैं बिग बॉस हाउस के भीतर हूं।"

एक्स वाइफ आकांक्षा को कहा- फेम डिगर अभिषेक ने पोस्ट में लिखा, "मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरे अतीत को मेरे वर्तमान में घसीटा जाएगा। सालों पहले अलग होने और इतने वक्त तक खामोश रहने के बाद, एक 'फेम डिगर' जिसे कभी मैंने पूरे दिल से प्यार किया था, वो अब कुछ पल के फेम के लिए मेरी छवि और इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगा। मुझे अपने उस काले अतीत से ऊपर उठने और अपनी शर्तों पर अपने करियर को फिर से बनाने और उस जख्म को भरने में बहुत हिम्मत और ताकत लगानी पड़ी है।"