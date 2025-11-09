Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 captaincy task team gaurav wins political party theme
BB19: इस बार गौरव का कैप्टन बनना लगभग तय, पॉलिटिकल पार्टी टास्क में मारी इस टीम ने बाजी

BB19: इस बार गौरव का कैप्टन बनना लगभग तय, पॉलिटिकल पार्टी टास्क में मारी इस टीम ने बाजी

संक्षेप: bigg boss 19 captaincy task: गौरव खन्ना बीते कई हफ्तों से बिग बॉस हाउस में कैप्टन बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब फाइनली वो कैप्टन बनने जा रहे हैं। जानिए हालिया टास्क में क्या हुआ।

Sun, 9 Nov 2025 07:58 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
हफ्तों की कोशिश के बाद अब फाइनली गौरव खन्ना बिग बॉस हाउस के कप्तान बनते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टन्सी की दावेदारी के लिए जो टास्क दिया उसमें काफी हद तक 'राजनैतिक तड़का' लगाया गया था। पॉलिटिकल पार्टी थीम वाले इस टास्क में गौरव खन्ना, कुनिका और शहबाज को पार्टी लीडर्स के तौर पर चुना गया और उनसे अपनी पार्टी के लिए भाषण देने को कहा गया। और भी बहुत कुछ हुआ जो हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि फाइनली संचालक अमाल मलिक ने गौरव की पार्टी को विनर घोषित किया।

गौरव की पार्टी ने जीता सबका दिल

टास्क की शुरुआत भाषणों की जंग के साथ हुई जिसमें तीनों पार्टी लीडर्स को 5 से 10 मिनट का जोशीला भाषण देना था। अपने भाषण में उन्हें बाकी नेताओं की आलोचना को शामिल करना था। शुरुआत कुनिका ने की और उसके बाद शहबाज ने तगड़ा रोस्ट किया और फिर आखिर में गौरव खन्ना ने अपने दमदार भाषण से सभई को इंप्रेस कर लिया। भाषणों के बाद तीनों पार्टियों के ऑफिस खोले गए और पार्टी लीडर्स को अपनी पसंद से घरवालों में से कोई तीन नेता चुनने थे। गौरव ने प्रणित और मृदुल को अपनी पार्टी में रखा।

घरवालों ने चुनी पसंदीदा सरकार

कुनिका ने अपनी पार्टी में तान्या मित्तल और फरहाना को चुना। वहीं आखिर में बचे हुए विकल्पों में से शहबाज बदेशा ने अपनी पार्टी में अशनूर कौर और मालती चाहर को चुना। टास्क के अगले पड़ाव में नेताओं को अपनी-अपनी पार्टी की खूबियां व्हाइटबोर्ड पर लिखकर बतानी थीं। अमाल मलिक ने इस पूरे हिस्से को ध्यान से देखा, क्योंकि यही आगे की जजमेंट में अहम था। इसके बाद घर में कैम्पेन शुरू हुआ जिसमें लीडर्स ने घूम-घूमकर सभी घरवालों से अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगे।

गौरव का जीतना लगभग पक्का

पोडियम पर खड़े होकर भाषण दिए गए, रैलियां निकलीं जिस दौरान माहौल काफी गर्म हो गया और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन आखिर में जब वोटों के नतीजे आए तो संचालक अमाल मलिक ने गौरव खन्ना को विजेता घोषित किया। इस तहर अब गौरव खन्ना की पार्टी, जिसमें प्रणित मोरे और मृदुल भी शामिल थे, उनमें से कोई एक घर का नेता चुना जाएगा। क्योंकि प्रणित और मृदुल गौरव के मुकाबले उतने दमदार दावेदार नहीं हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि गौरव का इस बार कप्तान बनना लगभग पक्का है।

Bigg Boss 19

