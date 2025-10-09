Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के बाद ये कंटेस्टेंट बना घर का नया कैप्टन, अब शुरू होगा असली गेम

टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच बवाल भी जमकर हो रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से घर में कैप्टेंसी टास्क के दौरान जमकर बवाल हुआ। आने वाले लेटेस्ट एपिसोड में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच काफी झगड़ा हुआ।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त पूरी तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ है। ये शो इस वक्त काफी सुर्खियों में है। इस शो को लेकर ऑडियंस का भी क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। घर में हर दिन नए टास्क होते दिख रहे हैं। इन टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच बवाल भी जमकर हो रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से घर में कैप्टेंसी टास्क के दौरान जमकर बवाल हुआ। आने वाले लेटेस्ट एपिसोड में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसका प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कैप्टेंसी टास्क में हुआ बवाल 'बिग बॉस 19' शो के कैप्टेंसी टास्क का नया प्रोमो सामने आया है, जो काफी बवालिया है। ये एपिसोड शुक्रवार को दिखाया जाएगा। इस प्रोमो टास्क में नीलम और नेहल की भिड़ंत हो गई थी। साथ ही मालती और फरहाना भी आपस में भिड़ गई थीं। वहीं, कप्तान बनने की रेस में मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा की भी भिड़ंत होगी। खैर, इस कैप्टेंसी टास्क से नए कैप्टन का चयन नहीं हुआ है। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नया कैप्टन चुना जाएगा। जिस कैप्टन को सबसे कम वोट मिले हैं, वो कैप्टन बनेगा। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक्स कैप्टंस असेंबली रूम में वोट करने के लिए मौजूद नहीं होंगे।